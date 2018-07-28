RTÜK'ten Kürtçe çocuk kanalı Zarok Tv'ye ceza

RTÜK, OHAL döneminde bir süre kapatıldıktan sonra yeniden açılan Diyarbakır'dan yayın yapan Türkiye'nin ilk Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV'ye ceza kesti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 'ilişkilendirilen' RTÜK, bu karardan hem önce hem de sonra Zarok TV'ye ceza kesti.

2 TÜRKÜYE CEZA

Zarok TV'de 17 Mart'ta yayımlanan programda, bir çocuk tarafından, 'Gulamın Cızîra Botane' türküsü seslendirildi. RTÜK uzmanlarınca, kanalın cezalandırılması talebi ile hazırlanan raporda, Kürtçe türkünün sözleri, 'Kürdistan; doğunun dirilişi, Nusaybin'in dirilişi' ifadeleri ile Türkçeye çevrildi.

20 Mart'ta yayımlanan bir programda ise yine bir çocuk Kürtçe 'Kurdistan pir şêrîne' türküsünü söyledi. Rapora göre, türküde, "Kürdistan çok tatlıdır. Kürtlerin vatanısın; Kandil ve çırasın, dünyada sesimizsin" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK iki programa da ceza kesti.

'TERÖRE TEŞVİK CEZASI'

Cezanın gerekçesinde, "Terör örgütleri kendi ideolojik yapılarını güçlendirebilmek amacıyla çeşitli araçlara başvurmaktadır. Bunu yaparken de silahlı ya da silahsız yöntemler benimsemekte, televizyon yayınları bu hususta en etkin propaganda aracına dönüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından varlığı kabul edilmeyen ve Kürdistan olarak adlandırdıkları coğrafi bölgeye atıf yapılarak, övgüyle bahsedildiği görülmüştür. İçeriği itibarıyla terör örgütünün amacına hizmet edecek şekilde hazırlanan program, savunmasız çocukları da bu amaca alet ederek terörü teşvik etmekte ve propagandasını yapmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kanala, yayınlara ilişkin 'terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz' ilkesini ihlal gerekçesiyle, reklam gelirlerinin yüzde 2'si ile yüzde 5'i arasında para cezası ve 5 kez program durdurma cezası kesildi.