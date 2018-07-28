Temizlik görevlisi olduğu üniversitede eğitim alıp öğretmen oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne taşeron temizlik işçisi olarak işe giren İlkay Kayadibi aynı üniversitede güzel sanatlar eğitimi gördü. İşi ile birlikte devam ettiği üniversiteden mezun olan Kayadibi, Bitlis'te bir ortaokula müzik öğretmeni olarak atandı.

47 yaşındaki Kayadibi, 1990 yılında İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı. Okulunu tamamlamayıp 1992'de evlenen Kayadibi, iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

2009'da ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'de taşeron olarak işe başlayan Kayadibi, üniversite yaşamına geri dönmek için aftan yararlanıp, çalıştığı üniversitede böylelikle öğrenci oldu.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Kayadibi, "Birçok acı olay yaşadım. Sıkıntıların cenderesinden geçtim. Mezun olunca anlatılamaz bir duygu ve keyif yaşadım. Ben yaşamımı milada benzetiyorum. 2012 yıl öncesi ve sonrası gibi. Öncesinde acı ve gözyaşı, sonrasında ise hayallerimin gerçekleştiği mutluluk vardı. Çocukluğumda hep öğretmen olmayı hayal etmiştim. 47 yaşında bu hayalimi gerçekleştirdim. Bir an önce sözleşmemi imzalayıp, görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Azmederek buralara geldim" dedi.

Öte yandan İlkay Kayadibi, görev yaptığı MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Rektör Çiçek, "Arkadaşımızı azimli davranışından dolayı kutluyorum. İnsan çalıştığı zaman başaramayacağı hiçbir şey yok. İlkay Hanım bunun en güzel örneğidir" dedi.