Yeni zorunlu askerlik çalışması: Herkese 9 ay, ücreti ödeyene 3 ay

Hürriyet’ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, üzerinde durulan seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor.
AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI ASKERLİK HİZMETİNE DEVAM
Sözkonusu ücretin asgari ücret üzerinden belirleneceği belirtiliyor.
KAMU HİZMETİ SEÇENEĞİ
Ayrıca temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde ''Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir'' değerlendirmesi yapılıyor.
Hürriyet'e konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, yeni askerlik sisteminin ekim ayından sonra yasalaştırılacağını söyledi.
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