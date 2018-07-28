Yeni zorunlu askerlik çalışması: Herkese 9 ay, ücreti ödeyene 3 ay

AK Parti'nin zorunlu askerlik süresinde kısa dönem-uzun dönem ayrımı olmadan herkesin 9 ay askerlik yapacağı, ilk 3 aylık askerlikten sonra isteyenin ücret vererek terhis olabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı iddia edildi.

© AA / Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu torba yasa mecliste kabul edilerek yasalaştı

Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu torba yasanın mecliste kabul edilerek yasalaşması sonrası yeni zorunlu askerlik düzenlemesi üzerine çalışıldığı haberleri gelmeye başladı.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, üzerinde durulan seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor.

AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI ASKERLİK HİZMETİNE DEVAM

© Fotoğraf : DHA Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi yaptılar 5

Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin belirlenecek aylık maaş karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor.

Sözkonusu ücretin asgari ücret üzerinden belirleneceği belirtiliyor.

KAMU HİZMETİ SEÇENEĞİ © AA / Arşiv AK Parti'den bedelli askerlik yapacaklara: 3 ay içinde başvurun

Ayrıca temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde ''Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir'' değerlendirmesi yapılıyor.

Hürriyet'e konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, yeni askerlik sisteminin ekim ayından sonra yasalaştırılacağını söyledi.