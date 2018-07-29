Erdoğan ilk kez konuştu: Brunson'u pazarlık konusu yapmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti sırasında gazetecilere ABD'li rahip Brunson krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Brunson krizi nedeniyle ABD'ye "Biz göbeğimizden Amerika’ya bağlı değiliz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.

''Biz göbeğimizden Amerika’ya bağlı değiliz'' diyen Erdoğan, ''Biz istiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, bundan sonra da bu mücadeleyi aynı şekilde vermeye devam ederiz. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Tavır değişikliği benim değil, Trump'ın sorunu" ifadelerini kullandı.

Brunson davasıyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız

- ABD, bu tavrı değiştirmezse Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı. Aramızda bir pazarlık olmadı.

— Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!' ifadelerini kullanmıştı.