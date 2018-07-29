Kulis: Fatih Erbakan'ın kuracağı parti için iki isim konuşuluyor

Hürriyet'te Turan Yılmaz'ın imzasıyla yayımlanan haberde, yeni parti için kulislerde ‘Yeni Refah' ve ‘Yeniden Refah' gibi isimler konuşulduğu ifade edildi.
Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, "Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor" diye konuştu.
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