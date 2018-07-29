Ahmet Hakan'dan Yavuz Bingöl'e: Aysun Kayacı olmayı bile göze alabilecek durumda

Ahmet Hakan, "Yavuz Bingöl'le ilgili vardığım yedi kanaat" başlığıyla yayımlanan yazısında, Bingöl'ün, sosyal medyadaki öfke dolu mesajları belirli bir haz duygusuyla okuduğuna bahse girebileceğini söyledi.

"Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım" ifadesini kullanan Hakan, Bingöl'ün nedense artık kendi sanatıyla gündeme gelemeyeceğine karar vermiş gibi bir halinin olduğunu öne sürdü.

Hakan, "Sırf dikkat çekmek için 'Ben manav Mehmet Efendi değilim, ben bilinçli seçmenim' falan diyerek Aysun Kayacı olmayı bile göze alabilecek durumda" ifadesine de yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

© AA / Kayhan Özer Yavuz Bingöl: Sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştahıyım

"Solun ve solcuların damarına bastıkça yaşam enerjisi elde ediyor gibi bir imaj çiziyor. Soldan ve solculardan söz ederken acayip keyiflenirken… Türkülerden, sanatından ve aşktan söz ederken sıkılıyormuş gibi bir edası var."

NE OLMUŞTU?

Eski manken Aysun Kayacı, 2008 yılında katıldığı bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela" demişti. Kayacı'nın söz konusu ifadesi, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.