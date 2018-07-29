Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan ilk kez konuştu: Brunson'u pazarlık konusu yapmadık

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Profesyonel askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

''Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

© AA / Arşiv Bedelli sonrası profesyonel askerlik gündeme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da bedelli askerlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız" ifadesine yer vermişti.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası profesyonel askerlik konusu, Türkiye'nin gündemine yeniden girmişti.