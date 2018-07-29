İstanbul'da 4'lü zirve: Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirve gerçekleştirileceğini açıkladı. ABD yönetimine de tepki gösteren Erdoğan, "Bize 'S 400'den vazgeçin' diyenler Yunanistan'a, 'S 300'ü geri ver veya S 300'ten vazgeç' diyebildiler mi? Demediler" ifadesini kullandı.

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Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmalarla ilgili olarak yöneltilen bir soru sonrası Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak 7 Eylül'de İstanbul'da bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İdlib'le ilgili olarak gerekli müdahaleleri yapmasını istediğini söyleyen Erdoğan, zirveye ilişkin de "Neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İstanbul'daki dörtlü buluşmada, bölgesel konuları ele alacağız" bilgisini verdi.

ABD'nin müttefik olarak ittifakın gereğini yapmadığını belirten Erdoğan, "Terör örgütlerine verdiği silahlar şu anda ortak piyasada satılıyor. 5 bin TIR silah terör örgütlerinin elinde geziyor" dedi.

"Bize 'S 400'den vazgeçin' diyenler Yunanistan'a, 'S 300'ü geri ver veya S 300'ten vazgeç' diyebildiler mi? Demediler" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim de geleceğe yönelik daha farklı projelerimiz var. Bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F 35'leri vermeyebilirlermiş. 'Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz' dedik. Alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı."