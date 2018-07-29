Bedelli askerlik yapılacak iller belli oldu

© AA / Silah ve rütbe eğitimi bedelli askerlikte de verilecek

15 bin lira, 25 yaş ile 21 günlük süre şartı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan bedelli askerliğin hangi illerde yapılacağına dair taslak çalışma yapıldı.

Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik'teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuru sayısına göre celp dönemleri de belirlenecek.

Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

— 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı — Burdur

— 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı — Sivas

— 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı — Manisa

— 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı — Antalya

— 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı — Tokat

— 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı — Amasya

© Fotoğraf : DHA Kredi kartı görünümlü bedelli künyesi yaptılar 5

- 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı — Erzincan

— 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

— 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

— 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

— 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

— Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

— 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

— 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı — Amasya