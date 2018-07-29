Ertuğrul Özkök, Yavuz Bingöl'e Trump'ı örnek gösterdi: Hasta olan sol değil sağ taraf

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Dünyada hiçbir yerde yok artık solcular. Yoklar yoklar yoklar! Tüm dünyada sol hasta şu an. Hepsi hasta. O hastalıklı bölgenin oradan alınması gerekiyor" diyen türkücü Yavuz Bingöl'e tepki gösterdi. Özkök, ABD Başkanı Donald Trump'ı örnek göstererek "Hasta olan sol değil sağ taraf" dedi.

Ertuğrul Özkök, "Ooo, dağdaki çobandan şehirdeki manava indik" başlığıyla yayımlanan yazısında Bingöl'ün dün kullandığı "Dünyada hiçbir yerde yok artık solcular. Yoklar yoklar yoklar! Tüm dünyada sol hasta şu an. Hepsi hasta. O hastalıklı bölgenin oradan alınması gerekiyor" yorumunu değerlendirdi.

Dünyanın başka yerlerinde çok ciddi siyasi bilimcilerin tam aksini söylediğini belirten Özkök, "Şu durmadan Türkiye’ye saydıran Trump’a bakıp 'Bugün dünyamızda asıl hasta olan sol değil sağdır' diyorlar" ifadesini kullandı.

Özkök, şöyle devam etti:

"Sol hasta olunca dünyanın başına Stalinizm, Kızıl Kmercilik, Gulag belaları geliyor. Trajedidir. Sağ hasta olunca Allah göstermesin daha beteri geliyor. Felaket ötesidir yani."