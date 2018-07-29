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12:11 29 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar

    Eski DYP'li vekilin oğlu: Babamın tüm mirasını Adnan Oktar gasp etti

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Eski DYP Zonguldak Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün’ün oğlu, "Babam ölünce Oktar annemi kandırıp örgüte aldı. Babamdan kalan evlerin, 816 bin TL mirasın ve bağlanan yetim maaşının üzerine kondu" dedi.

    Adnan Oktar
    © AA /
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    Tevfik Ertüzün'ün oğlu Emre Ertüzün, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında ifade verdi.

    Müşteki sıfatıyla ifade veren Ertüzün,  "DYP Zonguldak milletvekili olan babam Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, 1998'in ocak ayında vefat etti. Adnan Oktar'ın adamları olan dayım ve teyzelerimin yoğun telkinleri ile annem de örgüte katıldı" dedi.

    Sabah'ta Sema Alim Dalgıç'ın imzasıyla yayımlanan habere göre Ertüzün, "Dolandırıcı örgüt önce annemin babamdan miras kalan gayrimenkullerini kullanmaya başladı. Beykoz'daki çiftlik evi ve Bağdat Caddesi'ndeki dairemiz örgüt evi olarak kullanıldı. Kadıköy'deki evimize 1999 yılında organize şube tarafından baskın düzenlendi. Evden çıkan örgüt mensupları gözaltına alındı ve örgüte ait para kasasına el konuldu. Daha sonra Adnan Oktar anneme 2 lüks araç satın aldırttı. Bunlardan biri zırhlatıldı ve örgütün kullanımına sunuldu" diye konuştu.

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
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    "2000 yılı ağustos ayında Adnan Oktar'ın cezaevinden çıkmasından sonra babamdan kalan gayrimenkullerin örgüt için satışı süreci başladı. Beykoz'daki lüks çiftlik evi, Beykoz Çubuklu ve Maltepe'deki 2 apartman dairesi, Ankara'daki bir gayrimenkul ve Çeşme'deki yazlık villa örgüt kasasına devredildi" ifadesini kullanan Ertüzün, şöyle devam etti:

    "Bana ve kardeşime miras kalan yüklü miktarda döviz, bugünkü değerle yaklaşık 1 milyon TL tutarında hisse senedi, babamın arabası ve Bakırköy'de bulunan apartman dairesi biz 18 yaşına gelmeden Adnan Oktar'ın emriyle annem tarafından satılarak parası örgüte devredildi. Yine devlet tarafından bize tahsis edilen babamın öğretim üyeliği ve milletvekilliğinden kaynaklanan yetim ve dul maaşları da doğrudan örgüte devredildi. Adnan Oktar bana 'Babanda ne mal varmış ya, ye ye bitmedi' demişti.
    Bilirkişi tespitine göre uğradığım zarar şöyle: Babamdan kalan mirasın bana ait kısmı olan 816 bin 447 TL, 10 yıllık yetim aylığı, Sarıyer uyum yapı kooperatifindeki 8/3'lük hissem ve 5 gayrimenkul…

    Adnan Oktar, soruşturma, gözaltı
    © AA / Kaan Bozdoğan
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    OKTAR'IN VİLLASINDA AYAK İŞLERİNİ YAPTIM

    "2003 yılında Adnan Oktar'ın yaşadığı Kandilli'deki villanın ayak işlerini yapmak üzere villaya alındım. Misafirhanenin temizliğini ve alışveriş işlerini yaptım. Sürekli olarak baskıya ve psikolojik işkenceye maruz kaldım. Birçok şeyi yememiz Adnan Oktar tarafından yasaklandığı için yetersiz beslenmekten sağlığım bozuldu. Kazandığım İstanbul Üniversitesi'ne gitmeme de Adnan Oktar mani oldu. Adnan Oktar askere gitmeme de engel oldu."

     

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    Etiketler:
    miras, operasyon, kedicik, DYP, Tevfik Ertüzün, Adnan Oktar, Türkiye
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