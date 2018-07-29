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14:25 29 Temmuz 2018
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    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen

    HDP'li Bilgen: Artık Kürt sorununu, kimlik sorunu üzerinden tartışamayız

    © AA /
    Türkiye
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    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, partisinin, içine farklı dinamikler katıldı diye Kürtleri temsilden vazgeçmiş sayılmayacağını söyledi. "Kürtlerin sorunlarının çözümünde elbette hala en etkin aktör HDP’dir" diyen Bilgen, "Ama artık Kürt sorununu sadece kimlik sorunu üzerinden tartışamayız" ifadesini kullandı.

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    © Fotoğraf : HDP
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    24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde 11.7 oy alarak 67 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderen HDP, geçen hafta Van'da üç gün süren tartışmanın ardından hafta sonu da Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Toplantıların ardından Birgün'den Hüseyin Şimşek'e konuşan Ayhan Bilgen, "HDP, içerisine farklı dinamikler katıldı diye Kürtleri temsilden vazgeçmiş sayılmaz" dedi.

    Kürtlerin sorunlarının çözümünde hala en etkin aktörün HDP olduğunu belirten Bilgen, şöyle devam etti:

    "Ama artık Kürt sorununu sadece kimlik sorunu üzerinden tartışamayız. Artık sınıf mücadelesi ile kültürel haklar mücadelesi iç içe geçmiş durumda. Bunun önemli nedenlerinden birisi göçtür. Kürt illerinden batıya göç, Kürt sorununu bir bölge sorunu olmaktan çıkardı. Büyük şehirlerdeki işsizlik sorunu, iş cinayetleri, sosyal bozulma gibi sorunlar da Kürt sorununun bir parçası haline geldi. Kürt sorununu yorumlayanların bunu diğer sorunlardan tecrit ederek salt bireysel haklar bağlamında ele alması sorunlu bir yaklaşım olur. 90'larda yaşanan sorundan çok daha başka bir hale geldik.

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    © AA /
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    'MÜCADELE HATTI KURMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR'

    "Van toplantısında ortaya çıkan öneriler elbetteki PM tarafından tartışılacak. Sadece PM değil, bileşenlerimizin, diğer toplumsal muhalefetin kapısı çalınacak ve yeni döneme ilişkin ortak bir yol bulunmaya çalışılacak. Önümüzdeki yeni durumu birlikte değerlendirip birlikte mücadele hattı kurma zorunluluğumuz var. Ayrıca yerel seçimler var. Bu iki durum, farklı çevrelerin parlamento dışı tartışmasını gündemimize getirdi."

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    Etiketler:
    kimlik, Kürt sorunu, HDP, Ayhan Bilgen, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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