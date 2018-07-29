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16:29 29 Temmuz 2018
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    Yusuf Topal

    82'lik dedeye ters kelepçe takıp biber gazı sıkarak ölümüne neden olan polisler: Asıl mağdur biziz

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’a biber gazı sıkıp ters kelepçe takıp yerde sürükledikten sonra ölümüne sebep olan iki polis memurunun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Polis memurları ifadelerinde, Topal’ın güçlük çıkardığını ve asıl mağdurların kendileri olduğunu savundu.

    Polis-Biber gazı
    © AA /
    82'lik dedeye ters kelepçe ve biber gazının sonu ölüm
    82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle sonlanan olayın ardından açığa alınan ve savcılığa ifade verdikten sonra serbest kalan iki polisin ifadelerine ulaşıldı. Haklarında soruşturma başlatılan iki polis, doktorun ‘beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlattı.Sağlık merkezi önünde gözaltına almak istedikleri 82 yaşındaki adamın kendilerine direndiğini belirten polisler, bu nedenle ters kelepçe takmak ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını iddia etti. Polisler, "Topal bize güçlük çıkardı, olayda asıl mağdur biziz" dedi.

    Bu arada ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık merkezindeki doktor Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Topal ‘ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak.

    Doktor Ö.Y.'nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği öne sürüldü.

    BAKAN SOYLU, AİLEYİ ARADI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'ı telefonla aradı. Soylu'nun aileye olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği ifade edildi.

    Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileyi telefonla aradığını belirterek üzüntülerini ve taziyelerini bildirdiğini söyledi. Şenol, "Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik" dedi.

    Polis - kelepçe
    © Flickr
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    NE OLMUŞTU?

    Topal, yürüme güçlüğü çeken 82 yaşındaki eşi Fatma Topal'ın kronik hastalıkları için kullandığı ilaçların bitmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmiş, burada reçete yazmayan doktor Ö.Y. ile tartışmıştı.

    Doktorun polis ekiplerini çağırması üzerine sağlık merkezine giden polisler, 82 yaşındaki adamı gözaltına almak istemişti. Polisler, kendilerine direnen Topal'a önce biber gazı sıkmış, ardından da ters kelepçeleyerek yerde sürüklemişti. Yaşananların ardından Topal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

     

    İlgili konular:

    82'lik dedeye ters kelepçe ve biber gazının sonu ölüm
    Etiketler:
    ters kelepçe, ölüm, biber gazı, Yusuf Topal, Türkiye
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