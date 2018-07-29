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22:12 29 Temmuz 2018
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    Muharrem İnce

    İnce: Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin elinde

    © AA / Fahrettin Gök
    Türkiye
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    CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk Tv'deki canlı yayında, soruları yanıtlıyor.

    Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

    • Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

     

     

    • ​Bana sıradan biri diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.
    • Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Bu 100 milletvekili illerde ne arıyor, rahibi mi, ekonomiyi mi anlatıyorlar?
    • Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.
    • Kadınlara sesleniyorum; yüzde 33 kadın kotası var. Ama kadın milletvekili oranı yüzde 12, CHP kendi 'Anayasası'na uymuyor.
    • Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı. 1250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimizi T.C'yi yönetmek mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi yoksa Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanmak mı?

    'KURULTAY YAPILIRSA, EYLÜL'DE BİR KURULTAY DAHA YAPACAĞIZ'

    • Bu kurultay yapılırsa, Eylül'de bir kurultay daha yapacağız. İstanbul'dan kim aday olacak, delegelerin önüne sandığı koyacağız öyle karar vereceğiz. 

    'HEDEFİMİZ 1 MİLYON GENÇ ÜYE'

    • 18 yaş altı 5 milyon seçmenimiz var. Hedefimiz 1 milyon genç üye. Bir delege üyemizle konuştuk; eşi, kızı, torunu diyor ki; 'dede imza' var. Bunlarla 20 milyon seçmenimiz var. 

    'BANA 'CHP YEREL SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLACAK, ONDAN SONRA SEN GEL' DİYORLAR'

    • Yarın 1250 delegemiz iyi düşünsün öyle karar versin. Bana diyorlar ki, CHP yerel seçimlerde başarısız olacak, ondan sonra sen gel. Yaralı oradayken bu yapılamaz, tedavi yapmak gerekiyor.

    'İYİ PARTİ, AK PARTİ KURULTAY YAPIYOR, BİZ NİYE YAPMAYALIM'

    • "Yerel seçimler var kurultay yapılmaz" diyorlar, İyi Parti, Ak Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz. 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum.

    'SOKAK SANA DEĞİŞTİR DİYORSA, YARIN GİT İMZANI VER'

    • 1250 arkadaşım; Kılıçdaroğlu'nu da, İnce'yi de, belediye başkanını da dinlemeyin. Bunların bir hesabı vardır. Sokağa çık 500 metre yürü.
    • Bir milyon 250 bin üyemiz var. Oyumuz 15 milyon… Sokağa çık sor, sokak ne diyorsa onu yap güzel kardeşim. Sokak sana değiştir diyorsa yarın git imzanı ver.

    'ÇATIŞMADAN KORKMAM'

    • 24 Haziran'da insanları sokağa neden çağırayım. Genel Merkez'den bana gelen bir bilgi olmadı. Ana merkez, kumanda genel başkan yardımcılarında, benden neden açıklama bekliyorlar anlamıyorum.
    • Çatışma olacaksa olur, çatışmadan korkmam ben. 188 bin ıslak imzalı tutanak olacak elinizde, YSK ile sonuçlar uymuyorsa, bakıyorsanız oyla çalınıyor, işte o zaman sokağa çıkılır, ben de sokağa çıkın derim.

    'KILIÇDAROĞLU DA 3 KEZ 'BEN ADAY OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ'

    • Ben sözümün arkasındayım. Sayın genel başkan da Deniz Baykal bırakınca 3 kez kameraların karşısına geçip ben aday olmayacağım dedi. Şimdi karşımızda yeni bir durum var. İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin Ak Parti'nin adayları genel başkan oluyor, ben olmuyorum. Burada bir çift başlılık var. 5 Sene sonra Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mıdır? Olmayacaktır. İşte buyüzden bırakmalıdır. Ben genel başkan olursam aday adayıyım. Sandık kuracağız, üyeler, barolar, sendikalar, DİSK, ADD oy kullanacak. Aday öyle belirlenecek.

    'BUNDAN SONRA MÜCADELE SOKAKTA OLMALI'

    • Bundan sonra Meclis'te mücadele etmenin bir anlamı yok. Bundan sonra mücadele sokakta olmalı. CHP Genel Başkanı, bir otobüse atlayıp Türkiye'nin altını üstüne getirmesi gerekir.

    'İMZACI ARKADAŞLARI TEŞVİK EDİYORUM'

    • Ben imzacı arkadaşları teşvik ediyorum. İmzaları CHP PM üyesi Gaye Usluer ve milletvekili Yaşar Tüzün organize ediyor. Grup Başkanvekili Özgür Özel vekilleri toplayıp kurultaya gerek yok diyor. Ancak Manisa'daki 18 delegenin hepsi imza veriyor. Sakarya'da Engin Özkaç var, kurultaya gerek yok diyor ama 14 delegenin 14'ü de imza veriyor.

    'KURULTAY SAYI MESELESİNİ GEÇTİ ARTIK'

    • Bu kurultay sayı meselesini geçti artık. CHP'de genel başkanın nasıl seçileceği belli, ama nasıl gdeceği belli değil. Cumhuriyet tarihinde bir ilk bu. Delege sayısının yarısından bir fazlası bu işe çözecek. Çözemezse de yapacak birşey yok.

    '2 AY ÖNCE 'TÜRKİYE'Yİ YÖNET' DİYORLARDI, ŞİMDİ 'CHP'Yİ YÖNETME' DİYORLAR'

    • 2 ay önce beni Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yapıp Türkiye'yi yönet diyorlardı. Şimdi CHP'yi yönetme diyorlar. Saray yönetimi Erdoğan, mevcut yönetiminden memnu değil mi? Ben seçimde salladım, Saray yüzde 22'yi mi ister yoksa yüzde 30'u mu ister.

    'KESİCİ'NİN GİTMESİNE NİYE İZİN VERDİN?'

    • Ben 26 milyon insanın oyunu almak istiyorum Ben 26 milyona saygımdan dolayı Erdoğan'ı tebrik ettim. Sayın İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip, Erdoğan'ı ziyaret edeceğini söylüyor. Sonra da gelip bilgi veriyor o zaman neden gitmesine izin verdin.

    'İMZA TOPLAMADA ÇOK ÇİRKİN ŞEYLER OLUYOR'

    • İmza toplamada çok çirkin şeyler oluyor. Onları sizle paylaşmıyorum. Partim zarar görmesin diye. Daha büyük şeyler var. Seçim gecesinde çok kötü şeyler oldu. Tupun büyüğü heybede. Ben bunları genel başkana anlatacağım. Bazen dersiniz ki, partime zarar geleceğine bana zarar gelsin. Bazen de dersiniz ki, ülkeme zarar geleceğine partime zarar gelsin dersiniz.

    'OTOBÜSE BİNMEK İÇİN CAN ATANLAR, SAFLAR DEĞİŞİNCE…'

    • Otobüse binmek için can atanlar,'can dost helal olsun götürüyorsun' diyor. PM'ye benim listemden yazılınca, girince 'can dost' diyordu. Saflar değişince…

    'ANA MUHALEFET ARTIK BURADA'

    • Ana muhalefet yok artık, ana muhalefet burada artık. En çok oy alan ikinci isim burada.

    'VEKİLLER, CHP YÖNETİMİNİN TAVRINDAN DOLAYI İÇERİDE'

    • Arkadaşlarımız dokunulmazlıklar konusunda CHP yönetimin tavrından dolayı içeride. Partim 'evet' dedi, ben 'hayır' dedim. Biz bu konuda uyardık. 'Evet' oyu verenlerin vebali var. Kendi arkadaşımızı ateşe attı CHP yönetimi. Kim 'evet' dediyse sorumlular orada.
    'TALİMATLA YÜRÜTÜLEN BİR YARGI VARSA NEDEN ASLANLARIN ÖNÜNE ATIYORSUN?'
    • Eren Erdem kardeşimin adı konuşuluyordu. Ben genel başkan olsaydım, mutlaka Eren'i yazardım milletvekili listesine. Kendi evladına yedirmeyeceksin. Bir problem varsa kendin çözersin. Türkiye'de artık hukuk yok. Arkadaşlarımız rehine. Türkiye'de talimatla yürütülen bir yargı varsa neden aslanların önüne atıyorsun. Eren'i hedef gösteriyorlardı. Bunların yaşanacağı belliydi.
    'AKŞENER, 'ÇATI ADAY TANIMIYORUM' DEDİ, BENİ ADAY YAPTILAR'
    • Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül… Beni örgüt aday yaptı, Kılıçdaroğlu açıkladı. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü istiyordu. Akşener çıktı, ben çatı aday filan tanımıyorum dedi. Beni aday yaptılar.
    • 15 milletvekilini İyi Parti'ye gönderilmesi, kendi evladını Cumhurbaşkanı adayı yaptılar bunlar, doğru.




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