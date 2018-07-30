İnce’den kurultay 'sözü'

"Sabah 10.00'da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30'da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim".
Sabah 10.00’da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30’da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim.— Muharrem İNCE (@vekilince) 29 Temmuz 2018
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