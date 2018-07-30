İnce’den kurultay 'sözü'

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylatacağını ilan etti.

Kurultay için imzaların teslim edilmesine bir gün kala Muharrem İnce, Twitter'daki hesabından şunları söyledi:

"Sabah 10.00'da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30'da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim".