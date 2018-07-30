Teşhircilik yaptığı iddia edilen bipolar hastasını dövenlere takipsizlik

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 24 Temmuz 2017’de E.A. ile kızı Z.A. Şehit Vedat Ulusoy Parkı’ndan geçerken T.Y. pantolonunu dizine kadar indirerek cinsel organını gösterdi. Anne ve kız bağırmaya başlayınca T.Y. kaçmaya çalıştı ancak çevredekilerin yardımıyla yakalandı.
'TACİZ ETMEDİM'
T.Y. savunmasında “O sırada pantolonumu düzeltiyordum. Köpek sesi duydum ve kaçtım. Bayanları taciz etmedim” dedi.
Avukatı T.Y.’nin psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:
“Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bipolar bozukluk, şizofreni gibi teşhisler var. Ancak rapor henüz verilmemiş.”
Mahkeme, avukatının iddiaları üzerine T.Y.’nin raporlarının hastaneden istenmesine karar verdi.
Serbest bırakılan T.Y. hakkında ‘zincirleme teşhircilik suretiyle cinsel taciz’ suçlamasıyla 5.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. T.Y.’yi yakalayınca darp ettikleri belirtilen K.B. İ.A. ve İ.K. hakkında da takipsizlik kararı verildi.
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