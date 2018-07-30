Teşhircilik yaptığı iddia edilen bipolar hastasını dövenlere takipsizlik

İstanbul'da iki kadına teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılanan ve bipolar hastası olduğu belirtilen kişiyi dövenlere takipsizlik verildi.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre, İstanbul Bahçelievler’de yürüyen E.A. ile kızı Z.A.’ya yaklaşıp, pantolonunu indirerek teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılanan bipolar hastası T.Y.’yi yakaladıktan sonra dövenlere takipsizlik verildi. Mahkeme, T.Y.’nin hastalığının cezai ehliyetine etkisiyle ilgili rapor alınmasına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 24 Temmuz 2017’de E.A. ile kızı Z.A. Şehit Vedat Ulusoy Parkı’ndan geçerken T.Y. pantolonunu dizine kadar indirerek cinsel organını gösterdi. Anne ve kız bağırmaya başlayınca T.Y. kaçmaya çalıştı ancak çevredekilerin yardımıyla yakalandı.

'TACİZ ETMEDİM'

T.Y. savunmasında “O sırada pantolonumu düzeltiyordum. Köpek sesi duydum ve kaçtım. Bayanları taciz etmedim” dedi.

Avukatı T.Y.’nin psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:

“Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bipolar bozukluk, şizofreni gibi teşhisler var. Ancak rapor henüz verilmemiş.”

Mahkeme, avukatının iddiaları üzerine T.Y.’nin raporlarının hastaneden istenmesine karar verdi.

Serbest bırakılan T.Y. hakkında ‘zincirleme teşhircilik suretiyle cinsel taciz’ suçlamasıyla 5.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. T.Y.’yi yakalayınca darp ettikleri belirtilen K.B. İ.A. ve İ.K. hakkında da takipsizlik kararı verildi.