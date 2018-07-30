Yeni sistemin ilk MGK'sı toplanıyor

MGK, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 24 Haziran’da hayata geçmesinin ardından bugün Beştepe’de toplanıyor. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katılacak.

© AA / Kayhan Özer MGK bildirisi açıklandı

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktardığına göre, OHAL’in kaldırılmasının ardından yapılacak ilk MGK toplantısında ana gündem maddesini terörle mücadele oluşturacak. Toplantıda FETÖ ile mücadelede gelinen son durum ve Suriye’deki gelişmeler ele alınacak. Erdoğan’ın bu kapsamda Güney Afika’daki BRICS Zirvesi’nde bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin MGK’ya bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda ABD’nin rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına yönelik yaptırım açıklamalarıyla gerilen Washington-Ankara ilişkileri de değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin kurula bilgi sunması planlanıyor.

Toplantıya bu kapsamda MGK üyesi olmayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da davet edilebileceği belirtiliyor.