İsmi, Ankara'daki parklardan silinen Gökçek: Bu işleri tek kişi organize ediyor

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan 'İ. Melih Gökçek' ifadesi kaldırıldı.

Bu olayın ardından Gökçek, Twitter hesabından "Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin… Medyaya telefon açıp tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum…" mesajını paylaştı.

Bu mesajla Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva'yı hedef aldığı öne sürüldü.

TEŞEKKÜRLER ADNAN…

GÖREVİNİ YAPMAKTA GECİKMİŞTİN…

MEDYAYA TELEFON AÇIP TEK TEK HABER VERDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM… pic.twitter.com/6bGmIm1JU0 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 30 Temmuz 2018

Adnan Yuva, yeni başkan Mustafa Tuna'nın koltuğuna oturmasının ardından göreve getirdiği ve daha önce birlikte çalıştığı isimlerden biriydi.

Gökçek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar cevap vermedim ama, adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediye de çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak ‘haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik' demesine canım sıkıldı. Twitimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum. tek tek RT edemedim.

BUGÜNE KADAR CEVAP VERMEDİM AMA,

ADIMIN PARKLARDAN KALDIRILMASINA DEĞİL,

BUNUN BELEDİYE DE ÇALIŞAN BİRİSİ TARAFINDAN

GAZETELERE TELEFON AÇARAK “Haberi atlamayın, fotoğrafta gönderdik”DEMESİNE CANIM SIKILDI.

TWİTİMİN ALTINA YAPILAN YORUMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM.

TEK TEK RT EDEMEDİM. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 30 Temmuz 2018

Maalesef bütün bu işleri belediye de tek kişi organize ediyor ve kimsenin lafı bu daire başkanına geçmiyor… Kızılay'ın ortasında 15 Temmuz'un simgesi bayrağı kaldırttıran aynı kişi. tamir etmek için söktük diye medyaya açıklama yapmıştı. aradan 8 ay geçti.."