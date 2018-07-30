CHP'li Tekin: İstanbul adaylığı için hazırım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) adayının bir an önce belli olması gerektiğini ifade eden Tekin, "Görev düşerse hazır olduğumu net bir şekilde ifade ediyorum" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan habere göre Gürsel Tekin, "İstanbul'un 39 ilçesinden 21'ini alacak durumdayız. Yeter ki içimizde kavga olmasın" ifadesini kullandı.

Tekin yerel seçimlere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

'İLÇE BAŞKANLARINI BİR ARAYA GETİRDİĞİMİZDE UZLAŞILAN İSİMLER ÇIKIYOR'

"İstanbul'un başkan adayı saat 09.00'a 5 kala değil, erken açıklanmalı.Aday belirlenirken kuşkusuz çeşitli kriterler kullanılacaktır.İl başkanlığım döneminde aynı yöntemi kullandım. Örneğin birbirinden habersiz üç ayrı araştırma şirketiyle anlaştım, halkın kimi aday görmek istediğini sordurdum. İki arkadaşımı kapalı devre odaya oturtup 800 muhtarı tek tek arattım. Sonuç itibarıyla bu muhtarlar milletin vekili olan kişilerdir. İlçe başkanlarını bir araya getirdiğimizde uzlaşılan isimler çıkıyor. Bu yöntemler uygulandığında kim kabul görüyorsa hepimiz arkasında duracağız.

'İSTANBUL ÇARESİZ, SAHİPSİZ'

"İstanbul sahipsiz, çaresiz. Çare olacak tek parti CHP'dir. CHP ivedilikle iç tartışmasına nokta koymalı. Genel başkanın seçimle ilgili ciddi çalışması vardı. Çalışmalar hızlı bir biçimde sürdürülmeli. İstanbul'la ilgili olarak arkadaşlarımla İki yıldır çalışma yapıyoruz. Görev düşerse hazır olduğumu net bir şekilde ifade ediyorum."