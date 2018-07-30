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11:18 30 Temmuz 2018
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    Meral Akşener

    Sözcü yazarı Öztürk: Akşener'i, ‘Torununuza 'Bırakıp kaçtı' derler’ sözü ikna etti

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmaya hazırlanan Meral Akşener'in görevine dönmesinde "Torununuza 'Bırakıp kaçtı' derler" sözünün etkili olduğunu ileri sürdü.

    Meral Akşener, Üsküdar'daki evinin önünde nöbet tutanlara ''Partinin başındayım, geri döneceğim'' mesajı verdi.
    © AA / Orhan Akkanat
    Akşener'den geri dönüş mesajı: Pazartesi saat 15.00'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezde olacağım
    Afyonkarahisar'da düzenlenen İYİ Parti çalıştayında, ‘yeterli oyu alamadıkları ve aday listelerinin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmediği' eleştirileri üzerine parti liderliğinden ayrılacağını açıklayan Meral Akşener önceki gün ikna edildi. Akşener'in ayrılma kararının ardından, Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve vatandaşlar İstanbul'daki evinin önünde kamp kurdu. Cumartesi günü Akşener ile görüşmek üzere 5 kişilik bir heyet belirlendi. Genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Lütfi Türkkan, Grup Başkanı Ahad Andican, milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal'dan oluşan heyet, Akşener'i evinde ziyaret etti.

    ‘TARİHE BÖYLE GEÇMEYİN'

    Sözcü'de Saygı Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan habere göre, heyette bulunanlar ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi. Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, Türkiye'de siyasette bir şey yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler.

    Meral Akşener
    © AA / Kaan Bozdoğan
    'Anlaşılan o ki Akşener delegenin talebine duyarsız kalmayacak, dönerken bazı katı şartlarını saklı tutacak'
    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Ahad Adican, Akşener'e siyasette niçin bulunduklarını ayrıntılı olarak anlattı ve şunları söyledi:

    "Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atıldığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına ileride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a ‘Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başarıdır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."

    ‘TAMAM, TAMAM…' DEDİ

    Bunun üzerine Meral Akşener, "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam… Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını belirtti.

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    Etiketler:
    kurultay, genel başkan, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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