Sözcü yazarı Öztürk: Akşener'i, ‘Torununuza 'Bırakıp kaçtı' derler’ sözü ikna etti

‘TARİHE BÖYLE GEÇMEYİN'
Sözcü'de Saygı Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan habere göre, heyette bulunanlar ayrı ayrı söz aldı ve görüşlerini dile getirdi. Gelenleri dinleyen Akşener'e, kadın milletvekilleri Aylin Cesur ve Şenol Bal, "Eğer dönmezseniz, Türkiye'de siyasette bir şey yapmaya çalışan kadınların da cesaretini kırmış olursunuz. Sizin buna hakkınız yok" dediler.
"Ülkemizde çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini karartacak adımlar atıldığı bir dönemde sizin genel başkanlıktan vazgeçmeniz halinde ileride bunu anlatmakta zorluk çekeriz. Bu ülkenin çocuklarına ileride ne söyleyeceksiniz? Torununuza, gençlerimize ne diyeceksiniz? Torununuz Pars'a ‘Bırakıp kaçtı' derler. Onlara karşı hepimizin sorumlulukları var. İlk girilen seçimde 10 puan almak da başarıdır. Ufak tefek pürüzler bizi yıldırmamalıdır. Bu ülke çocuklarının istikbali için mücadele vermeliyiz."
‘TAMAM, TAMAM…' DEDİ
Bunun üzerine Meral Akşener, "Ben bu ülkenin çocuklarına kıyamam. Tamam, tamam… Pazartesi günü saat 15.00'te Başkanlık Divanı'nı toplayalım" dedi ve yarın genel merkeze gidip kurultay hazırlıklarına başlayacağını belirtti.
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