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11:18 30 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar

    'Adnan Oktar, genç kadınların nasıl kandırılacağıyla ilgili talimatlar verirdi'

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yapılan operasyonda ifade veren bir müşteki, Bora Yıldız isimli kişinin 'kandırmayı başaramadığı kadınlar için Oktar'ı arayıp taktik aldığını' söyledi. İfadeye göre Oktar, televizyonda gördüğü kadınlar için 'Bu kızı bana getirin' diyordu.

    Adnan Oktar
    © AA /
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    Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada 'kız getirme imamı' olduğu iddia edilen Bora Yıldız'la ilgili bir müştekinin verdiği ifade ortaya çıktı.

    'KIZIN NASIL TAVLANACAĞINI İLE İLGİLİ TALİMAT VERİR'

    Habere göre o ifadeler şöyle:

    "Adnan Oktar sürekli olarak kızların nasıl kandırılacağı ile ilgili talimatlar verir. Mesela örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız, bizim yanımıza gelip dahili telefondan Adnan Oktar'ı arayarak bir türlü ikna edemediği' bir kız ile ilgili akıl danışır. Adnan Oktar da bu kızın nasıl tavlanacağı ile ilgili talimatlar verir.

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    © AA /
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    'AVM'LERDE DOLAŞIR, GÜZEL KIZLARIN YANINA GİDER…'

    Örgüte kız getirme konusunda Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile beraber hareket eder. İkisi AVM'lerde dolaşır, gördükleri güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin gider ve kıza çok güzel olduğunu, kendilerinin de reklam şirketi olduğunu eğer istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyler ve kızın cep telefonunu alır.

    'KISA SÜRELİ SEVGİLİ OLUR'

    Dolunay Tezin kızla azışarak arkadaş olur ve güvenini kazanır. Daha sonra kızı Bora Yıldız'ın ofisine getirir ve Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
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    'KIZ ÖRGÜTTE 50-60 KİŞİYLE BİRLİKTE OLUR'

    Daha sonra örgüte kız getirme konusunda beraber hareket ettiği örgüt üyeleri Ender Daban ve Kartal Göktan ile tanıştırır. Kız örgütte 50-60 kişiyle birlikte olur va örgütün kölesi haline gelir. Psikolojik ve fiziksel olarak çöküntüye uğrayan kız artık Adnan Oktar'a sunulmaya hazır hale getirilmiştir.

    'TV'DE BEĞENİP 'GETİRİN' DERDİ'

    Örgüte kız getirme konusunda Oktar'ın tam istediği tarz kızları getiren kişi Bora Yıldız'dır. Adnan Oktar televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen 'Bora bu kızı bana getirsin' derdi. Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu."

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    Etiketler:
    Adnan Oktar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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