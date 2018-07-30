CHP'li Özkan'dan İnce'ye: Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir

Hürriyet’ten İsmail Saymaz'a konuşan Özkan, “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” dedi.
Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.
ÖZKAN NE YAZMIŞTI?
24 Haziran'dan sonra CHP'de başlayan kurultay tartışmaları devam ederken Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.
Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler." Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli.
“Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.”— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) July 26, 2018
Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli.
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