Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

© AA / Berk Özkan Beyoğlu'nda heyelan tehlikesi: 4 katlı bina çöktü

Ümraniye'de Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü.

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.

​'SABAH GELDİĞİMDE BURAYA ARABA KOYMAMALARI KONUSUNDA UYARDIM'

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.