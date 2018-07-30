AK Partili Bostancı'dan HDP'li Şık'a: Siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile ilgili olarak "Bu kişinin kişilik tarzı, siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli" dedi.

Star yazarı Fadime Özkan'a konuşan Bostancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) konuşmasına AK Partili milletvekilleri tarafından müdahale edilen ve 2 birleşim Meclis''ten çıkarılma cezası verilen Şık için "O biraz hususi bir tavır sergilemek için onu yaptı. Bağlamla, müzakereyle ilgisi olmayan bir tarzda çıkıp, yazılı bir metni, elleri, sesi titreyerek okudu" ifadesini kullandı.

"Bu kişinin kişilik tarzı, siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli. Hayli keskin, radikal, her türlü anlaşmayı ve müzakereyi reddeden sert bir dili var" diyen Bostancı, sözlerine şöyle devam etti:

"En nazik ifadelerle böyle tanımlayabilirim. Orada kullandığı dil, benzetme, söylediği sözler hiçbir şekilde kabul edilebilir, tartışılabilir değil. Çıkıp bir analiz, arkasında müktesebat olduğu belli bir değerlendirme yapabilirsiniz. Böyle yaptığınızda saygıdeğer bir iş olur ama çıkıp slogan atarsanız bu farklı bir şey olur. Muhtemelen geçmişte kendisinin HDP'ye oy verenlerin de ötesinde küçük heyecanlı, öfkeli kamuoyunda oluşturduğu bir kimlik, bir imaj vardı. Ondan Mecliste bir şey yapmasını bekliyordu bu insanlar. O da onu yaptı, sosyal ve politik bir beklentiyi karşılamaya çalıştı. Ama tabii Meclisin farklı bir yer olduğunu atlıyorlar bu tür insanlar atlıyorlar."

'OCAK BAŞINDA ÜÇ ARKADAŞ TOPLAN, ORADA KONUŞ'

© AA / Orhan Karslı Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil, Bülent Turan

Meclis'in 'yürütülen sert dilin hayranı olan, amigo kesimi tatmin etmeye dönük bir yer olmadığını' savunan Bostancı, "Yoksa herkesin sınırları daha da derinleştirerek, öfkeli bir dille kendi türküsünü söylediği bir yer zaten Meclis olmaz. Git sen ocak başında üç arkadaş toplan orada konuş. Hangi insan öfkeyi, kızgınlığı, hakareti kabul eder?" diye konuştu.

Şık'a ceza verilmesine HDP hariç bütün partilerin 'evet' dediğini ifade eden Bostancı, "Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü yapılanı kimse uygun bulmadı, şık bulmadı, Meclisin hukukuna uygun bir davranış görmediler, Mecliste dile getirilen eleştiri bağlamında değerlendirmediler" görüşünü dile getirdi.