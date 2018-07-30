Yeni Şafak yazarı Acet: Pence'in karısı ile Brunson'ın karısı 'kanka' imiş

İzmir'de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan papaz Andrew Brunson geçen hafta adli kontrol kararıyla ev hapsine alındı. Brunson'ın tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aksi durumda Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atarak, Türkiye'ye geniş çaplı yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
"Türkiye/ABD ilişkileri geçen Perşembe'den beri yeni bir testten geçiyor.
Trump'ın "Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" twiti ve yardımcısı Mike Pence'in "Ya rahip Brunson'u bırakın ya da sonuçlarına hazır olun" tehditleriyle patlak veren kriz, birkaç aydır yumuşama emareleri gösteren ikili ilişkilerdeki havayı yeniden gerdi.
Sağa sola bakıp ihtiyaç duyduğumuz görüşmeleri yaptıktan sonra edindiğim izlenimi tek cümleyle özetleyebilirim:
'BAŞKAN YARDIMCISI OLDUN AMA BİR RAHİBİMİZİ BİLE KURTARAMIYORSUN'
Ankara, bu son krizin sorumlusu olarak aşırı Evanjelist inançlara sahip olduğu öteden beri bilinegelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görüyor.
Ama bu krizin arka planını öğrenmek için yürüttüğüm telefon trafiği sonrası karşıma ilginç bir bilgi daha çıktı.
Denilene göre, Mike Pence'in karısı Karen Pence ile rahip Andrew Brunson'un karısı Norine Lyn Brunson ‘kanka' imiş.
Sık sık görüşüyorlarmış.
Son dönemdeki görüşmelerinin konusunun ne olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek.
Bu bilgi kulağıma geldikten sonra, kafamda şöyle bir senaryo oluştu:
'AİLE BİRLİĞİM TEHLİKE ALTINDA'
Bayan Brunson, Bayan Pence'i kocasının serbest kalması konusunda düzenli bir şekilde baskıladı. Bayan Pence de aynı şeyi kendi kocasına yaptı.
Gördüğünüz gibi bir anda dedikodu yazarı oldum çıktım!
Mesele, Pence'in, ismini bile Google'a sorarak öğrendiğim karısının kocasına mızmızlanması meselesi değil elbette. Perşembe'den beri karşımızda duran Türk-Amerikan ilişkilerindeki yeni krizi anlamlandırma çabası içerisindeyiz.
Devlet işlerinde böyle şeyler olur mu diye sormayın. Oluyor.
Bush'un Irak'a savaş açma kararını verdiği konuşmalarından birinde "Saddam benim babamı öldürmek istemişti" gibisinden bir laf ettiğini hatırladım şimdi.
Bu son krizin ana aktörü olarak Mike Pence'i göreceksek, ki öyle görünüyor, ABD Başkan Yardımcısı'nın akıl danesinin kim olduğuna bakmak ve fotoğrafın parçalarını o şekilde tamamlamak doğru bir iz sürdüğünüzü gösterir."
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