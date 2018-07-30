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11:17 30 Temmuz 2018
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

    Yeni Şafak yazarı Acet: Pence'in karısı ile Brunson'ın karısı 'kanka' imiş

    © REUTERS / Adriano Machado
    Türkiye
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    Konu:
    Ankara - Washington hattında Brunson krizi (23)
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    Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Ankara'nın Türkiye ile ABD arasında yaşanan papaz Brunson krizinden ABD Başkan Yardımcısı Pence'i sorumlu tuttuğunu ileri sürdü. Acet, Pence'in karısıyla Brunson'ın karısının 'kanka' olduğunu, ABD Başkanı Trump'ın Pence'in aile huzuru bozulmasın diye tweet attığını yazdı.

    İzmir'de 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan papaz Andrew Brunson geçen hafta adli kontrol kararıyla ev hapsine alındı. Brunson'ın tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aksi durumda Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atarak, Türkiye'ye geniş çaplı yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
    © REUTERS / Leah Millis
    ABD Başkan Yardımcısı Pence'den rahip Brunson açıklaması: Yaptırım uygulamaya hazırız
    Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Brunson krizinin arka planını öğrenmek için yürüttüğü telefon trafiği sonrası elde ettiği bilgileri bugünkü köşesine taşıdı. Acet'in "Krizi ABD Başkan Yardımcısı'nın karısı mı çıkardı?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Türkiye/ABD ilişkileri geçen Perşembe'den beri yeni bir testten geçiyor.

    Trump'ın "Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" twiti ve yardımcısı Mike Pence'in "Ya rahip Brunson'u bırakın ya da sonuçlarına hazır olun" tehditleriyle patlak veren kriz, birkaç aydır yumuşama emareleri gösteren ikili ilişkilerdeki havayı yeniden gerdi.

    Sağa sola bakıp ihtiyaç duyduğumuz görüşmeleri yaptıktan sonra edindiğim izlenimi tek cümleyle özetleyebilirim:

    'BAŞKAN YARDIMCISI OLDUN AMA BİR RAHİBİMİZİ BİLE KURTARAMIYORSUN'

    Ankara, bu son krizin sorumlusu olarak aşırı Evanjelist inançlara sahip olduğu öteden beri bilinegelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görüyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Andrew Harnik
    'Pence ve Trump'ın açıklamalarından Pompeo'nun haberi yok' iddiası
    Pence'in kendisi ile aynı inanç grubunun üyesi olan rahip Brunson konusunda "Başkan yardımcısı oldun ama bir rahibimizi bile kurtaramıyorsun" türünden sözlere muhatap olup baskı yediğini tahmin edebiliyoruz.

    Ama bu krizin arka planını öğrenmek için yürüttüğüm telefon trafiği sonrası karşıma ilginç bir bilgi daha çıktı.

    Denilene göre, Mike Pence'in karısı Karen Pence ile rahip Andrew Brunson'un karısı Norine Lyn Brunson ‘kanka' imiş.

    Sık sık görüşüyorlarmış.

    Son dönemdeki görüşmelerinin konusunun ne olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek.

    Bu bilgi kulağıma geldikten sonra, kafamda şöyle bir senaryo oluştu:

    'AİLE BİRLİĞİM TEHLİKE ALTINDA'

    Bayan Brunson, Bayan Pence'i kocasının serbest kalması konusunda düzenli bir şekilde baskıladı. Bayan Pence de aynı şeyi kendi kocasına yaptı.

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Rahip Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız
    ‘Evden' düzenli bir şekilde baskı yiyen Pence de "Aile birliğim tehlike altında" diyerek Trump'a koştu. Trump da Pence'in aile huzuru bozulmasın diye o twiti atıverdi.

    Gördüğünüz gibi bir anda dedikodu yazarı oldum çıktım!

    Mesele, Pence'in, ismini bile Google'a sorarak öğrendiğim karısının kocasına mızmızlanması meselesi değil elbette. Perşembe'den beri karşımızda duran Türk-Amerikan ilişkilerindeki yeni krizi anlamlandırma çabası içerisindeyiz.

    Devlet işlerinde böyle şeyler olur mu diye sormayın. Oluyor.

    Bush'un Irak'a savaş açma kararını verdiği konuşmalarından birinde "Saddam benim babamı öldürmek istemişti" gibisinden bir laf ettiğini hatırladım şimdi.

    Bu son krizin ana aktörü olarak Mike Pence'i göreceksek, ki öyle görünüyor, ABD Başkan Yardımcısı'nın akıl danesinin kim olduğuna bakmak ve fotoğrafın parçalarını o şekilde tamamlamak doğru bir iz sürdüğünüzü gösterir."

    Konu:
    Ankara - Washington hattında Brunson krizi (23)

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    Etiketler:
    yaptırım, Donald Trump, Mike Pence, Andrew Brunson, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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