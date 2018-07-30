İnce, noterde taahhüt verdi: Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağım

İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylattığını belirtti.

İnce, özetle şunları söyledi:

"Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma dair söz verdim. Noterden taahhütname verdim.

(24 Haziran seçimleri için) 51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın. Ve önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. Seçime 50 gün kalınca 'Gel adayımız ol' deyince olmuyor bu."

Muharrem İnce açıklama yapıyor https://t.co/OuBtZcIsv1 — Habertürk TV Canlı (@HaberturkLive) 30 Temmuz 2018

İnce ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kendisine yönelik ifadeleri için de yorum yapmayacağını belirtti.