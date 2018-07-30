Ekmek fırınına silahlı saldırının gerekçesi: Bacadan çıkan duman

Kağıthane'deki ekmek fırınının bacasından çıkan duman nedeniyle başladığı iddia edilen silahlı kavgada fırıncı hayatını kaybetti. Olay, Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile iki kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Olayın ardından fırının bulunduğu sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri Hakkı B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Hakkı B.'nin cenazesi gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)