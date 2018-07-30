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12:53 30 Temmuz 2018
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    Nijer Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Muhammed Mustafa Osman Dan Azoumi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'nu ziyaret etti.

    Nijer Diyanet İşleri Başkanı: Türkiye'nin Suriyeliler konusunda çok önemli tecrübeleri var, istifade edeceğiz

    © AA /
    Türkiye
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    Nijer Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Muhammed Mustafa Osman Dan Azoumi, Türkiye'nin Suriyeliler konusunda çok önemli tecrübeleri olduğunu, kendilerinin de bundan istifade edeceğini söyledi.

    Erdoğan ile Lungu anlaşmaların imzalandığı törene de katıldı. “Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü”, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo tarafından imzalandı.
    © AA / Halil Sağırkaya
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    İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının daveti üzerine Şanlıurfa'ya gelen Azoumi ve beraberindeki heyet, vakfın merkez Haliliye ilçesinde bulunan ofisini ziyaret etti.

    Burada İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla ile görüşen heyet, kentte ve bölgede kendi imkanlarıyla barındığı ifade edilen Suriyelilere yönelik yapılan yardım faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

    Atilla, konuk heyete devletin ve vakfın Suriyeliler için sağladığı desteklere ilişkin sunum yaptı.

    Nijer heyeti, Şanlıurfa'da ve sınır ötesindeki Suriyelilere yardım ulaştıran Şanlıurfa İnsani Yardım Platformunu da ziyaret etti. Burada platform başkanı Osman Gerem ile görüşen heyet, platformun yardım politikaları hakkında bilgi aldı.

    'TÜRKLER ÇOK MİSAFİRPERVER'

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    © Fotoğraf : DHA
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    Prof. Dr. Muhammed Mustafa Osman Dan Azoumi, Türkiye'nin Suriyeliler konusunda dünyaya insanlık dersi verdiğini söyledi.

    Türkiye'de Suriyelilerin kendi evinde gibi ağırlandığına şahitlik ettiklerini belirten Azoumi, "Türkiye'nin Suriyeliler konusunda çok önemli tecrübeleri var, biz de Nijer hükümeti olarak bundan istifade edeceğiz. Türkler çok misafirperver ve çok sıcak kanlı, bunu bizzat görerek şahit olduk. Türkiye'ye mazlum ve mağdurlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

    HİZMET MODELLERİNİ İNCELİYORLAR

    İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atila da heyetin Türkiye'nin Suriyelilere ilişkin yürüttüğü yardım faaliyetlerindeki tecrübesinden faydalanmak için kente geldiğini söyledi.

    Heyetin Türkiye'de yürütülen insani yardım çalışmalarına hayran kaldığını aktaran Atila, "Nijer heyeti, kamp dışında kalan Suriyelilere yönelik sunulan imkanlardan etkilendi. Kendi ülkelerine de komşu ülkelerden gelen sığınmacıların bulunduğunu ve onlara verilebilecek hizmet modellerini inceliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne, İHH'ya ve Şanlıurfa İnsani Yardım Platformuna yürüttükleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler" ifadelerine yer verdi. 

    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacılar, Muhammed Mustafa Osman Dan Azoumi, Nijer, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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