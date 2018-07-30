Barış Atay ve Erkan Baş, HDP'den ayrılıyor

HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay’ın partilerinden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi. Böylece Meclis'te 9 parti temsil edilecek.

© Sputnik / Sertaç Kayar Saadet Partililer, CHP'den istifa etti

HDP’nin 24 Haziran'da sosyalist partilerle yaptığı ittifak sonucu TİP'in kurucuları arasında olan Erkan Baş, İstanbul 3. bölgeden; Barış Atay da memleketi Hatay’dan milletvekili seçildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, iki milletvekilinin seçimden sonra partilerine katılma yönünde HDP ile anlaştığı öğrenildi. Baş ve Atay’ın yeni TBMM dönemine başlamadan HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.

Barış Atay ve Erkan Baş, HDP’den ayrılıp Türkiye İşçi Partisi’ne katılacak. TİP, 47 yıl sonra TBMM’ye girecek https://t.co/V8hqMnOItU @hurriyet aracılığıyla — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 30 Temmuz 2018

TİP, geçen aralık ayında yeniden açılarak, siyasete girmişti. TİP’in kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi’nin eski genel başkanı Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay da vardı.

İki milletvekilinin katılımıyla TBMM’deki parti sayısı dokuza çıkacak. Meclis'te temsil edilen diğer partiler şöyle: AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP.