Tartıştığı turist kafilesinin otobüsünü yakmaya çalıştı

Tartışmanın büyümesi üzerine otel görevlilerince dışarı çıkarılan Ş.A., yakındaki benzin istasyonuna giderek, benzin aldı.
Benzini 2 bira şişesine dolduran ve alkollü olduğu belirtilen Ş.A., yaptığı molotof kokteylini turistlerin taşındığı BG 1339 IR plakalı otobüsün arka tekerleklerine doğru attı.
Otel çalışanları ile çevredekiler, anında müdahale ederken, alevler, otobüse sıçramadan söndürüldü.
Ş.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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