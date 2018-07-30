Tartıştığı turist kafilesinin otobüsünü yakmaya çalıştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan Ş.A., tartıştığı Sırp turist kafilesinin park halindeki otobüsüne molotof kokteyli atmak istedi. Molotof kokteyli, araca isabet etmezken, Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Sabri Mumcu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Ş.A., iddiaya göre, kente gelen Sırp kafileyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otel görevlilerince dışarı çıkarılan Ş.A., yakındaki benzin istasyonuna giderek, benzin aldı.

Benzini 2 bira şişesine dolduran ve alkollü olduğu belirtilen Ş.A., yaptığı molotof kokteylini turistlerin taşındığı BG 1339 IR plakalı otobüsün arka tekerleklerine doğru attı.

Otel çalışanları ile çevredekiler, anında müdahale ederken, alevler, otobüse sıçramadan söndürüldü.

Ş.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.