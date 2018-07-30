İYİ Partili Aydın'dan MHP'li Yalçın'a 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafı yanıtı: Görevi mikserlik

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, iki gün önce yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan gelen tepkiyi değerlendirdi. Aydın, "Onun görevi mikserlik" ifadesini kullandı.

Aydın, Yalçın'ın "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" açıklamasına ilişkin olarak "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil" dedi.

"Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın"

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın gafıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Semih Yalçın, şunları söylemişti:

"Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz."

Koray Aydın'dan Akşener'in evinin önünde Bahçeli anonsu pic.twitter.com/KXT3B7qKGx — Uğraş Bingöl (@ugras_bingol) 28 Temmuz 2018

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