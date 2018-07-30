CHP'li Tezcan'dan İnce açıklaması: Bu yorum yapılacak bir durum değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin noterde verdiği "Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağım" taahhütnamesine ilişkin soruyu yanıtladı. Tezcan, "Bu yorum yapılacak bir durum değil" ifadesini kullandı.

Bülent Tezcan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündemi değerlendirdi. "Devlet çöküyor" diyen Tezcan, sözlerine "Her şey tek adama bağlandı. Devlet, parti devletine dönüştü. Bir parti genel başkanının temsilcisi olan valiler, kaymakamlar ortaya çıkmıştır" diye devam etti.

"Bu yeni düzen, valilerin ve kaymakamların AK Parti'nin il başkanı olduğu bir düzendir. Buradan demokrasi çıkmaz" ifadesini kullanan Tezcan, ABD'den yöneltilen yaptırım tehditleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Devlet düzeni çökerken hukuk her gün yeni bir skandala imza atıyor. ABD ile yaşanan kriz çok ciddi bir olaydır. Türk yargısını yansıtması açısından da çok önemlidir. Önce Trump'a seslenmek istiyoruz. Hiç kimse Türk yargısına ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme hakkı da yoktur. Ancak bir şeyi de söylemeden geri duramayız. Bu hale neden geldik? ABD Devlet Başkanı'nın Twitter üzerinden açıklama yaparak tehdit, şantaj yapacağı hale geldik. Bu zafiyetin en önemli sorumlusu Erdoğan iktidarıdır. Macron talepte bulunuyor, Fransız gazeteci serbest bırakılıyor. Merkel talepte bulunuyor, Deniz Yücel serbest bırakılıyor. Trump talepte bulunuyor, Brunson ev hapsine mahkum ediliyor. Sonra tehdit ediyor. Gazetecilerin en doğan hakkı olan tutuksuz yargılanabilmesi için neden yabancı misyonların taleplerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum utanç vericidir. Gazetecilerin, milletvekillerinin, hak savunucularının tutuklanmadığı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz."

'KILIÇDAROĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' MESAJI, TOPLANTIDA GÜNDEME GELMEDİ'

© AA / Emin Sansar CHP'de olağanüstü kurultay için imzalarda son gün

Kılıçdaroğlu'nun "Değişim olacaktır" mesajını değerlendiren Tezcan, "MYK, sayın Genel Başkanımıza her türlü değişim için yetki vermiştir. Bugünkü toplantıda gündeme gelmedi" dedi.

Muharrem İnce'nin bugün notere giderek "Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağım" taahhütünde bulunmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Tezcan, "Bu yorum yapılacak bir durum değil. Bu mesele bizim gireceğimiz bir konu değil" diye konuştu.

Tezcan olağanüstü kurultay için imza süreciyle ilgili de "Sayıları yarıştırmayacağız. Bize henüz gelen rakam yok. Süresinde eğer yeterli imza olursa tüzükte ne yapılacağı yazıyor" değerlendirmesinde bulundu.