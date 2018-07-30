Akşener: Başarısızlık tanımı söz konusuysa, o sorumluluk şahsıma aittir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin kurulmaması için çok şey yapıldığını ancak kısa sürede 5 milyonun üzerinde oy almasının başarı olduğunu söyledi. Hedeflere ulaşamamış olmalarından dolayı hayal kırıklığı yaşandığını belirten Akşener, "Başarısızlık tanımı söz konusu ise o sorumluluk şahsıma aittir" dedi.
Partisini olağanüstü kurultaya götüren ve yeniden aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Başkanlık Divanı'nın topladı.
Toplantı öncesi konuşan Akşener, "Nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık, hangi problemleri çözemedik bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde sonuç almak için çaba gösterecek. Kurultayımıza hazırlık çalışmaları hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra yerel seçimler için ortaya çıkarıp toplantı yapacağız" dedi.
Akşener, kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin ise açıklama yapmadı.
24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini değerlendiren Akşener, "Seçime girmemesi ve kurulmaması için her şey yapılmış bir partinin 6 aylık sürede 5 milyon oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vakadır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur. Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım" ifadelerini kullandı.
Akşener, "Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için ciddi bir çabayı gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. 12 Ağustos'ta kurultay kararını aldım, sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı çıkarmak için hızlı bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah herşey Türkiye için iyi olacak" diye konuştu.
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