Bahçeli'den 'gaf' açıklaması: İYİ Parti bunun altından kalkamaz, herkes ayağını denk alsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, 'Genel Başkanımız Devlet Bahçeli' ifadesini kullanmasına ilişkin, "Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında kabul etti. Kabulün ardından Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın cumartesi günü yaptığı 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafına ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:

— (Koray Aydın'ın 'Liderimiz Devlet Bahçeli' gafı) Gaf kelimesi, sürçülisan kelimesi bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Dört kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.

'BAZILARININ HİÇBİR ŞART ALTINDA MHP İLE BERABERLİKLERİ KALMAMIŞTIR'

- (Kasıtlı olduğunu düşünüyor musunuz?) Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler.

— (İYİ Parti'de kopmaların olabileceği iddiaları) Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır.