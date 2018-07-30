ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı'ndan Türkiye ziyareti

GÖRÜŞMELERDE AĞIRLIKLI OLARAK SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ GELİŞMELERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR'
Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Scaparrotti, 1 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek ve oradan İzmir'e geçecek.
ZİYARET, ABD-TÜRKİYE GERİLİMİN YENİNDEN TIRMANDIĞI BİR DÖNEME DENK GELDİ
Scaparrotti, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.
Ziyaret, ABD-Türkiye geriliminin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence, tutukluluk hali ev hapsine çevrilen rahip Andrew Brunson tümüyle serbest bırakılmazsa Türkiye'ye geniş çaplı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
Geçen ay NATO liderler zirvesinde kriz çıkaran ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin askeri harcamaları yüz milyarlarca dolar artırmasını talep etmesi ve ittifakın kurucu anlaşmasının 5. maddesini tartışmaya açması da gündemden düşmüyor.
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