Elektriğe konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam geldi: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere meskenlerde yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi.

Fiyat artışı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49.5 zam yapmasının ardından geldi.