Elektriğe konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam geldi: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Fiyat artışı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49.5 zam yapmasının ardından geldi.
Elektriğe konutta yüzde 9, sanayide 14 zam geldiği duyuruldu. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli.
Fiyat artışı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49.5 zam yapmasının ardından geldi.
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