Doğalgaza konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam

BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık %10 indirim uygulanmıştır. Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında % 100'ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık % 63'lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir.