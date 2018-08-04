Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye

Bakan Çavuşoğlu, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından Rusça olarak da paylaştı.
Я со скорбью узнал о крушении вертолета в Красноярском крае в Сибирском федеральном округе в Российской Федерации, в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю слова соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших.#Турция #РФ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 4 Ağustos 2018
Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesinde Utair havacılık şirketine ait helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dülmesi sonucu 3 mürettabat ile 15 yolcunun hayatını kaybettiği açıklamıştı.
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