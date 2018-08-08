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15:17 08 Ağustos 2018
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    Türk Akımı

    Türk Akımı projesi kapsamında en az 5'te 1 oranında yeniden ağaçlandırma yapılacak

    © Sputnik /
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    Yıllık toplam gaz taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan ve şimdiye kadar toplam 1369 kilometre boru döşenen Türk Akımı'nın çevresel boyutunu, proje yetkilileri basın toplantısında anlattı. Buna göre, en az 5'te 1 oranında yeniden ağaçlandırma yapılacak ve ağaçlandırma maliyeti de Türk Akımı tarafından karşılanacak.

    Pioneering Spirit
    © AA / Burak Akay
    Dünyanın en büyük inşaat gemisi, Türk Akımı için Karadeniz'e dönüyor
    İlk gaz akışının 2019 yılı sonunda başlaması beklenen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesiyle ilgili hızla mesafe kat edilmeye devam ediliyor. Projenin deniz bölümünün inşaatından sorumlu South Stream Transport B.V. şirketi yetkililerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklama yapan Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Sözcüsü Aslı Esen "7 Ağustos Salı sabahı elimize ulaşan bilgilere göre, Türk Akımı'nın Avrupa'ya doğalgaz taşınması planlanan ikinci hattında 435 kilometre boru döşenmiş durumda. İki hat birden hesaba katıldığında şimdiye kadar toplam 1369 kilometrelik boru döşendi" dedi.

    ‘PROJE SAHASI, LONGOZ ORMANLARI'NIN 15 KİLOMETRE KUZEYİNDE'

    Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin İzinlerden Sorumlu Müdürü Matteo Veronesi, projenin çevresel boyutuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Rusya ve Türkiye'de çevresel etki değerlendirmeleri gerçekleştirilerek gerekli tedbirlerin alındığına işaret eden Veronesi, projenin Longoz Ormanları'nı etkilediği iddialarını da yalanladı.

    Veronesi "Proje sahası, Longoz ormanları proje alanının 15 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Dolayısıyla projenin Longoz ormanlarına zarar verdiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Projede İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile birlikte yeniden ağaçlandırma konusunda da birlikte çalıştık ve BOTAŞ'ın da taraf olduğu bu bir anlaşma imzaladık. Anlaşmaya göre 57.5 hektarlık alanda gerçekleşen proje dolayısıyla Tekirdağ'da 89, Silivri'de 20 ve Aksaray'da 10 hektarlık alan yeniden ağaçlandırılacak alan olarak belirlendi. Yeniden ağaçlandırmanın çok büyük bir yüzdesinin projenin gerçekleştirildiği Trakya topraklarında yapılacak olması da bizim açımızdan ayrı önemli" dedi.

    Gazprom
    © AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
    Gazprom, Türk Akımı’nın yüzde 66’sı tamamlandı
    ‘AĞAÇ KAYBI 1,5 MİLYON DEĞİL, 23 BİN 562'

    Basında yer alan ve Türk Akımı projesi sebebiyle 1,5 milyon ağaç kaybı yaşanacağı iddialarını yanıtlayan Veronesi "Yeniden ağaçlandırma oranının en az 5'te 1 oranında olması bekleniyor. Ağaçlandırma maliyeti de Türk Akımı tarafından karşılanacak. Daha önce bazı STK'lar tarafından aktarıldığı üzere proje dolayısıyla 1,5 milyon ağaç kaybı yaşanacağı doğru değil. Bu rakam 23 bin 562. Ancak geçici inşaat sahasındaki yaklaşık 7 bin 200 ağaç kaybı olan alan inşaat sonunda yeniden ağaçlandırılmak üzere Orman Müdürlüğü'ne teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

    ‘1100'Ü AŞKIN HAYVAN PROJE DIŞINA TAŞINARAK KORUMA ALTINA ALINDI'

    Projeyi gerçekleştirirken, projenin kara kısmının geldiği Kıyıköy'deki ekolojik dengeyi korumak adına azami tedbir aldıklarının altını çizen Veronesi "Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hassas ve tehdit altında kabul edilen, benekli kaplumbağa, Trakya tosbağası, mahmuzlu Akdeniz tosbağası ve çayır kertenkelesi gibi türler dahil 1100'ü aşkın hayvan proje alanı dışına taşındı. Saha hazırlığı kuşların üreme mevsiminden önce tamamlandı. Saha ekibine düzenli ekoloji eğitimleri veriliyor. Çevre bilimciler inşaat boyunca sahada ekolojik denetim çalışmaları yürütüyor. Proje alanındaki nehir yataklarından 50 adet Türk Zambağı soğanı inşaat alanı dışında uygun habitat alanlarına taşındı. Endemik bitkilerin tohumları Ankara'daki tohum bankasında saklanmak ve inşaat sonrasında yeniden ekilmek üzere toplandı" diye konuştu.

    Gazprom Şirketi. Aleksey Miller
    © Sputnik /
    Miller: Türk Akımı'nın ikinci kolu Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’dan geçebilir
    ‘KIYIKÖY HALKINA İYİ BİR KOMŞU OLMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

    Türk Akımı'nın Paydaş İlişkileri Uzmanı Iain Wood ise toplumsal sorumluluk projeleri kapsamındaki faaliyetlerini anlattı. Kıyıköy halkı için "iyi bir komşu olmayı" istediklerinin ve bu doğrultuda adımlar attıklarının altını çizen Wood "Selves plajının inşaatın ardından eski haline getirilmesi, toz ve gürültü kontrolü, gerek halkın gerek besi hayvanlarının güvenliği için trafikte önlemler alınması, uygun iş olanakları yaratılması, ürün ve hizmetler mümkün olduğunca yerel işletmelerden satın alınması, projeden kaynaklanan ekonomik etkileri yaşayabilecek paydaşlarımızla etkileri ortadan kaldıracak veya asgariye indirecek önlemler alınması için çabalarımız sürüyor" dedi.

    İLK GAZ AKIŞI ARALIK 2019'DA

    Allseas şirketine ait "Pioneering Spirit" gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. Türkiye'nin Ekonomik Münhasır Bölgesi'ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan "Pioneering Spirit", bazı yerlerde 2 bin 200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.

    Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

    Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

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    ekolojik denge, ağaçlandırma, Türk Akımı doğalgaz boru hattı, Türk Akımı Projesi, ekoloji, çevre, ağaç, ağaç kesimi, Türk akımı, enerji, boru hattı, doğalgaz, Türk Akımı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, South Stream Transport B.V, BOTAŞ, Gazprom, Matteo Veronesi, Aslı Esen, Longoz Ormanları, Longoz, Trakya, Kıyıköy, Silivri, Aksaray, Kırklareli, Karadeniz, Tekirdağ, Avrupa, Türkiye, Rusya
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