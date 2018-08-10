Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var

Cuma namazını Bayburt Ulu Camii'nde kılan Erdoğan, 'ekonomik savaş'ta olunduğu yönündeki açıklamalarını yineleyerek, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, dövizdeki hareketlilikle ilgili, "Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice cumalara nice sağlık, sıhhat, afiyet birlik ve beraberlik içerisinde bizleri kavuştursun. Bütün oynanan oyunları zaten biliyorsunuz ve görüyorsunuz. 24 Haziran'da hamdolsun Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Erdoğan, dün Rize'de yaptığı açıklamada, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" demişti.