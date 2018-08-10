Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

© REUTERS / Ümit Bektas FT: Erdoğan, Putin örneğini izlesin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın Bayburt ziyareti sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayi ve enerji alanlarındaki iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirten iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

LİDERLER ORTAK ENERJİ PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDEN MEMNUN

Kremlin'den Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamadaysa, liderlerin iki ülkenin özellikle enerji alanında yürüttüğü ortak projeleri hayata geçirme gidişatından memnuniyet duydukları aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ülkenin arasında karşılıklı faydaya dayalı ticari ve ekonomik işbirliğinin durumu ve söz konusu işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili beklentiler ele alındı. Özellikle enerji alanında ortak stratejik projeleri hayata geçirme gidişatından duyulan memnuniyet dile getirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca liderlerinin çeşitli düzeylerdeki temasların programını da ele aldıkları kaydedildi.