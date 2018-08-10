Periscope'a maç sırasında yayın yasağı bu akşam başlıyor

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının oynanacağı 21.45'ten itibaren karşılaşma sonuna kadar Periscope erişime kapalı olacak.

Katar'a ait beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk'ün Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere Periscope'a erişim yasağı talebinin yargının verdiği onay nedeniyle yasak bu akşam başlıyor.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının oynanacağı 21.45'ten itibaren karşılaşma sonuna kadar Periscope erişime kapalı olacak.

'İZİNSİZ SERVİS'

Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, başvuruyu yerinde bulup maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı.

Mahkeme ''Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi'' açıklamasını yaptı.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Periscope TV'ye erişim engellendi

TWITTER İLE DİGİTÜRK ANLAŞAMADI

Mahkeme kararının ardından Twitter ile Digitürk arasında yürütülen görüşmelerde yayın konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin internet servis sağlayıcılarına gönderdiği mahkeme kararı gereği, sınırlı süreyle erişimin engellenmesi amacıyla teknik altyapılarda değişiklik yapıldı.

Karar gereğince canlı video paylaşım uygulaması Periscope, bu akşam 21.45-23.35 saatlerinde oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı sırasında erişime kapatılacak. Maçın bitmesiyle birlikte uygulama tekrar erişime açılacak.