Ordu'daki sel Nutella'yı da vurdu

Hal böyle olunca da, dünyadaki üretim payı yüzde 70 olan ve yıllık ihracat hacmi de 3 milyar doları bulan yerli fındıkta, sel yüzünden yaşanan toplam rekolte kaybı merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.
BAKAN PAKDEMİRLİ: MUHTEMEL ZARAR 600-700 TON CİVARINDA
Fındığın rekoltesinin 200 bin ton civarında olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi. Muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceğini tespit ettik" dedi.
Önümüzdeki dönemde Türk fındığı denilince akla ilk gelen marka olan Nutella başta olmak üzere bazı ürünlerde ya fiyat artışı ya da formül değişikliği yaşanabilir.
TÜRKİYE'DEKİ FINDIĞIN 3'TE 1'İ ORDU'DA
Sel felaketinin vurduğu Ordu, Türkiye'nin toplam fındık dikim alanının tek başına yüzde 32'sine ev sahipliği yapıyor. Bölge fındığının rekoltesindeki kayıp göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde market raflarındaki fındık fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.
İtalyan Ferrero, Türkiye'nin fındık ihracatının tek başına yüzde 35'inin karşılayan Oltan Gıda'yı 2014 yılında satın alarak Türkiye'nin en büyük fındık üreticisi konumuna geldi. Böylece İtalyan firmanın Nutella ve diğer fındıklı çikolatalarının üretiminde ithalata da bağımlılığı son bulmuş oldu. Fakat, Ferrero'nun ve diğer çikolata ürünlerinin fındığı yerli olsa bile kakaosu ve bitkisel yağları ithal. Durum böyle olunca da artan döviz kurunun fiyatlara yansıması kaçınılmaz gibi görünüyor.
NUTELLA'NIN YÜZDE 13'Ü FINDIK
Nutella'nın yüzde 13'ü fındık, yüzde 7.4'ü yağı azaltılmış kakao tozu, yüzde 6.6'sı peynir altı suyu tozundan oluşuyor. Ürünün içindeki şeker ve bitkisel yağ oranı ise ürünün etiketinde belirtilmiyor. Sel yüzünden fındık fiyatlarında beklenen fiyat artışı ve dolar kurunun da aşırı yükselmesi Nutella'nın üretim maliyetini olumsuz etkiledi. Öyle ki, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık için ödediği en düşük ücret 10.75 lira. Fakat Ulusal Fındık Konseyi tarafından bu rakamın bu yıl 14-15 TL seviyesinde olması talep ediliyor.
İÇERİĞİ DAHA ÖNCE DEĞİŞMİŞTİ
2017 yılının sonunda Ferrero Nutella’nın içeriğinde değişikliğe gitmişti. Yapılan değişiklilerle birlikte, ürünün şeker oranı yüzde 55.9’dan yüzde 56.3’e, yağsız süt tozu oranı ise yüzde 7.5’ten yüzde 8.7’ye yükseltildi. O dönem yüksek maliyet nedeniyle söz konusu değişikliğe gidilmiş ve kakao oranı azaltılırken, yağ oranı da yüzde 31.8’den yüzde 30.9’a düşürülmüştü. Söz konusu 'tat' değişikliği Nutella'nın ABD'deki twitter adresinden "Formülümüz ince bir ayara maruz kaldı" ifadesi ile duyurulmuştu.
400 BİN AİLE FINDIKTAN GEÇİNİYOR
DÜŞÜK VERİM İHRACATI SARSABİLİR
2016’da 420 bin ton fındık üreten Türkiye’nin dekar başına fındık üretimi, 60 bin ton üreten Gürcistan ve üretimi 38 bin tonu bulan ABD’den daha düşük.
TMO raporunda da, Azerbaycan ve Gürcistan’daki üretim artışının ülkemizin fındık ihracatını olumsuz etkileyebileceğinin altı çizildi. Raporda, çikolata üreticilerinin maliyetlerin düşüklüğü nedeniyle bu ülkelerde fındık yetiştiriciliğini teşvik ederek Türkiye’nin etkinliğini azaltmayı hedeflediği kaydedildi.
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