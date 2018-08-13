Sosyal medyada #ABDyereklamverme kampanyası başlatıldı

ABD ile Türkiye'de tutuklu papaz Andrew Brunson kriziyle başlayan, ardından Türk bakanlara yaptırım ve Türk ürünlerine ek vergilerle artan gerginliğin ardından sosyal medya kullanıcıları kampanya başlattı.
We do not use USA products..#ABDyeReklamVerme pic.twitter.com/u5UxNtYiE9— Çekmeköy T.M. (@cekmekoytntmdy) August 13, 2018
Fenomen hesapların desteğiyle Twitter üzerinden başlatılan kampanyayla ABD firmalarına verilen reklamların kesilmesi talep edildi.
Türkiye'ye Ait Ürünlerin Bazıları#pazartesi #ArtıkYalnızsınABD#RusyaveÇinDövizBozduruyor #ABDyeReklamVerme #türkmalı pic.twitter.com/NyuBrXyqaJ— Doğru Veri (@dogru_veri) August 13, 2018
#ABDyereklamverme etiketiyle yapılan paylaşımlarda FOX TV ve ABD'li firmalar Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram'a ayrılan reklam bütçelerinin kaldırılması istendi.
Twitter kullanıcıları @n11com’a ABD Menşeili dijital mecralara reklam vermemesi için açık çağrıda bulunalı birkaç saat oldu.— Kaç Saat Oldu? (@KacSaatOlduTR) August 13, 2018
#ABDyeReklamVerme pic.twitter.com/3oaZradi8o
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