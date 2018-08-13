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20:05 13 Ağustos 2018
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

    CHP, Meclis'i toplantıya çağırdı: Ortak akıl harekete geçirilmeli

    © AA / Celal Güneş
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, "CHP olarak ülkemizin ve milletimizin yanındayız" dedi. Meclis'in TBMM Başkanı tarafından derhal toplantıya çağrılması gerektiğini söyleyen Öztrak, "Ortak akıl harekete geçirilmelidir" ifadesini kullandı.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK revizyonunun ardından gerçekleşen ilk toplantının basın açıklamasını yeni Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptı.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP'de yeni MYK belirlendi
    Açıklamasına, zor bir dönemde görev yapan eski sözcü Bülent Tezcan'a teşekkür ederek başlayan Öztrak, toplantıda öncelikle Ordu'daki sel felaketini değerlendirdiklerini söyledi. Öztrak, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kentleşme ve belediyecilik anlayışıyla süreci yönetmesi konusunda ciddi şikayetler bulunduğunu, konuyla ilgili hazırladıkları raporun tamamlanmak üzere olduğunu, bunun açıklamasını da ayrıca yapacaklarını ifade etti.

    Toplantıda, ekonomide yaşanan gelişmeleri de kapsamlı bir biçimde ele aldıklarını belirten Öztrak, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybının ve buna bağlı olarak ekonomideki gelişmelerin toplumun her kesimini tedirgin ettiğini kaydetti.

    'CHP OLARAK ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Berk Özkan
    Kılıçdaroğlu, 13 madde sıraladı: Trump’ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor, asla kabul etmiyoruz
    "ABD Başkanının açıklamaları, uygulanan yaptırımlar, son olarak alüminyum ve demir çeliğe konan vergileri kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız" diyen Öztrak, iktidarın bu konuda gerekli tepkiyi vermesini ve ekonomiyi tahkim edecek önlemleri ortaya koymasını beklediklerini dile getirdi.

    Öztrak, Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti olarak, ABD yönetiminin din ve etnisite bazında ayrıştırıcı, hukuku hiçe sayan dayatmacı politikalarının karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

    Küresel bir sorun haline gelen Trump yaptırımlarına muhatap başka ülkeler yaşananlardan bir etkilenirken, Türkiye'nin 100 etkilendiğini söyleyen Öztrak, "Sormak lazım, ülkeyi Trump'ın karşısında bu kadar zayıf düşüren nedir? Evet, Trump'ın açıklamaları, yaptırımları ülkede spekülatif bir atağa sebep olmuştur ama bu atağın bu kadar büyük etki yapmasının asıl sebebi son 16 yılda Türkiye'nin içine düşürüldüğü ortamlardır" diye konuştu.

    'TÜRKİYE YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARIYLA 'DOLARKOLİK' HALE GETİRİLDİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
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    Türkiye'nin özellikle 2007'den sonra uygulanan, ekonomiyi sıcak parayla şişirmeye dayanan yanlış ekonomi politikalarıyla 'dolarkolik' hale getirildiğini, dış borca bağlı şişirilen ekonominin vatandaşa büyüme olarak sunulduğunu iddia eden Öztrak, "Bugün 23 milyar dolarlık IMF borcunu ödemekle övünenler, göreve geldikleri dönemde 130 milyar dolar olan Türkiye'nin brüt dış borcunu, bugün itibarıyla nasıl 467 milyar dolara çıkardıklarını açıklamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

    Öztrak, dövizle borçlar artarken, gelirin hızla düştüğüne dikkati çekerek 2013'te 950 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirin, bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla 883 milyar dolara gerilediğini söyledi.

    Türkiye'nin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ileri süren Öztrak, 2009'da alınan kararla döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanma imkanı sağlanması sonucunda şirketlerin net döviz borcunun 70 milyar dolardan, 220 milyar dolara çıktığını ifade etti.

    '240 MİLYAR DOLARA İHTİYACIMIZ VAR'

    Öztrak, 2013 yılında kamu-özel iş birliği kapsamının genişletilerek milyarlarca dolarlık prestij projelerine hazine garantisi verildiğini hatırlatarak "Şimdi bu borçları ödeme zamanı gelmiştir. Cari açığımız da yüksektir. Sadece önümüzdeki bir yılda borcumuzu çevirmek ve cari açığımızı finanse etmek için 240 milyar dolara ihtiyacımız vardır. Bu borcu bulamadığı zaman da Türk lirası değer kaybedecektir" değerlendirmesinde bulundu.

    MHP lideri Devlet Bahçeli
    © AA /
    MHP lideri Bahçeli'den dolar açıklamaları: Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz
    Bu durumun faturasının enflasyon ve işsizlik olarak fakir fukaraya çıkacağına işaret eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tek adam parti devleti rejimine geçeli daha 1.5 ay olmuştur. Ülke çok ciddi bir siyasi ve ekonomik krizin eşiğine gelmiştir. Bu rejim bize uymadığını, uymayacağını her geçen gün biraz daha açıklıkla göstermektedir. Türkiye'yi sıcak para bağımlısı yapan, hukuk devletinin, kuvvetler ayrılığının, parlamenter demokrasinin bitirilmesine neden olan, ülkemizi dış tehditlere açık hale getiren politikalara hep karşı çıktık. Bu eleştirilerimiz saklıdır fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız. Ancak hal böyleyken geminin kaptan köşkünde oturanların da duruma bir çare bulmak yerine 'Biz bir şey yapmadık, suçlu Trump ve ABD' diyerek işin içinden sıyrılmasını, 81 milyonun vatan sevgisini istismar ederek milletin desteğini arkalarında tutmaya çalışmasını da anlayamıyoruz. Tek adam iş başına gelir gelmez ekonominin başına damadını atadı. Bu, her yerde güven ve liyakatle ilgili soru işaretlerine neden olmuştur. Sonra ülkenin sorunlarından bihaber olduklarını gösteren 100 günlük bir eylem planı açıkladılar. Bu eylem planı ekonomideki dengeleri daha da bozacak bir harcama planı."

    'YETKİYİ KULLANAN SORUMLULUĞU ÜSTLENECEKTİR'

    "Artık rejim tek adam, parti devleti rejimidir. Bundan sonra atılan ya da atılmayan adımların tek sorumlusu saray ve çevresidir. Yemeği yiyip, hesabı ödemeden kalkamazsınız. Yetkiyi kullanan, sorumluluğu da üstlenecektir" diyen Öztrak, iş dünyasının, çalışanların endişe içinde olduğunu söyledi.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Serhat Zafer
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    "Aynı gemideyiz" söylemlerini hatırlatan Öztrak, "Evet aynı gemideyiz ama kaptan köşkünde dümenin başında oturanlar, küreklerini millete çektirdikleri gemiyi kayalıklara doğru sürmektedirler" dedi.

    Öztrak, gidişata ilişkin önerilerde bulunanların "döviz baronlarıyla iş birliği yapmakla, vatana ihanetle" suçlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

    "Türkiye'de döviz cinsinden kamu-özel iş birliği ihaleleri yapıp, köprülerde, otoyollarda geçiş ücretleri ve garantileri döviz cinsinden tespit edenler esas döviz baronlarıdır. Vergi cennetlerinde 1 sterline şirket kurup, milyonlarca dolarlık işleri çevirip vergi ödemeyenler döviz baronlarıdır. Evdeki kasada, ayakkabı kutularında tuttukları milyonlarca doları sıfırlamaya çalışırken dinlemeye takılanlar döviz baronlarıdır. Kamu kuruluşlarının sattıkları malların bedellerini dövizle tahsil ettirenler döviz baronlarıdır. Herkese dövizini sorgusuz sualsiz aklama imkanını verip, ülkeyi dünyanın en büyük para aklama makinesi haline getirenler döviz baronlarıdır."

    'KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLADIĞI 13 MADDELİK PAKET HAYATA GEÇİRİLMELİ'

    Gelinen noktada "Yastık altındaki dövizleri bozdurun" denildiğini, bankalardan döviz almak isteyen şirketlerin tehdit edildiğini kaydeden Öztrak, polisiye önlemlerle, emir komutayla bu krizin çözülemeyeceğini vurguladı.

    Haluk Pekşen
    © AA /
    CHP'li Pekşen'den dolar tepkisi: Ahlaksız bir saldırı, söz konusu vatandır
    Öztrak, bir an önce güveni artıracak eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek açıklanan tedbirlerin, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uyguladığı likidite ihtiyacını bastırmaya dönük olduğunu, etkisinin çok uzun süre devam etmeyeceğini söyledi.

    Türkiye'nin ihtiyacı olan tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunan Öztrak, sorunun çözümüne yönelik Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 13 maddelik paketin kararlılıkla hayata geçirilmesini istedi.

    Öztrak, MYK toplantılarında, ekonomideki sorunlara çözüm üretebilmek ve strateji geliştirmek için bir masa kurduklarını, bunun amacının Türkiye'nin IMF kapısına bir kere daha düşmesini engellemek olduğunu bildirdi.

    'MADEM 'EKONOMİK SAVAŞ' DİYORSUNUZ, BU İŞİN ALTINDAN TEK ADAM OLARAK KALKAMAZSINIZ'

    Cumhurbaşkanlığı
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Türkiye ekonomik bir savaş vermektedir
    Bu masada hem MYK'den ekonomiyle ilgili kişilerin hem de milletvekillerinin olduğunu ifade eden Öztrak, ayrıca il başkan yardımcılarının da illerdeki ekonomiyle ilgili sorunları takip ederek işsizlik, borçları ödeyememe, yoksulluk konularında masaya bildirim yapacağını anlattı.

    Açıklamasını bitirirken bir çağrıda bulunan Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde bile savaşı Meclis'ten yönetmiştir. Madem 'ekonomik savaş' diyorsunuz, bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız. Meclis, derhal TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılmalı, ortak akıl harekete geçirilmelidir" dedi.

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    Etiketler:
    cari açık, döviz, ekonomi, yaptırım, IMF, TBMM, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, ABD, Türkiye
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