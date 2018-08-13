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19:00 13 Ağustos 2018
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    Andrey Stenin Yarışması'nın finalistleri

    ‘Andrey Stenin' ödülü alan AA foto muhabiri: Dünya Kupası'nda Rusya'daydım, ödül büyük tesadüf

    © Fotoğraf : Sebnem Coskun|Stenincontest
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    Ukrayna'da görev başında hayatını kaybeden savaş muhabiri Andrey Stenin'in adını taşıyan fotoğrafçılık yarışmasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun "Bu ödülü almak benim için hem çok önemli hem de büyük tesadüf. Zira Dünya Kupası'nda 1 ay boyunca Rusya'daydım" dedi.

    Andrey Stenin Yarışması'nın finalistleri
    © Fotoğraf : Sebnem Coskun|Stenincontest
    2018 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nda finale kalan çalışmalar
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    Genç fotoğrafçılara destek vermek ve dikkatleri günümüz foto-muhabirliği sorunlarına çekmek üzere Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Uluslararası Haber Ajansı Rusya Bugün (Rossiya Segodnya) tarafından düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasında bu yıl Türk bir fotoğrafçı da önemli bir ödüle layık görüldü. Ağustos 2014'te Ukrayna'da görevi başındayken trajik şekilde hayatını kaybeden savaş muhabiri Andrey Stenin'in adını taşıyan yarışmada bu yıl Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun "Jüri Özel Ödülü" kazandı.

    Yarışmanın "Benim Gezegenim" kategorisinde yarışan Coşkun'a ait olan ve Eminönü'ndeki bir kültür merkezinin çatısından martılarla beraber kahvaltı yapan iki kişinin olduğu "Tarihin seyrinde kahvaltı" fotoğrafıyla ödül alan Coşkun, hem fotoğrafın hikâyesini hem de Andrey Stenin'in adını taşıyan bu yarışmada ödül kazanmanın nasıl bir his olduğunu Sputnik'le paylaştı.

    Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı
    © Sputnik /
    Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı
    ‘O ÇATIDA KAHVALTI EDENLERDEN BİRİSİ DE BENDİM'

    Coşkun "Ben bu ödülü, özellikle de bu fotoğrafla, aldığım için çok mutluyum. Yabancı bir yarışmada İstanbul'u, Türkiye'yi bu şekilde anlatan bir fotoğrafla ödül kazanmaktan büyük mutluluk duydum. Artık herkes fotoğraf çekiyor ama bir foto muhabir olarak başkalarının kalplerine dokunabilmek son derece güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

    Fotoğrafın İstanbul Sirkeci'deki Sağır Han'ın çatısında çekildiğini anlatan Coşkun "O handaki kültür merkezi çalışanlarıyla tesadüfen tanıştım. Çalışanlar sabahları çatıda kahvaltı ediyorlarmış. Zaman zaman ziyaretçileri de sofralarına davet ediyorlar. Beni de davet ettiler. Hep birlikte kahvaltı ettik. O kahvaltıda bulunanlardan biri de bendim" diye konuştu.

    2018 yılında Andrey Stenin Yarışması
    © Sputnik /
    Andrey Stenin Yarışması’nın bu yılki toplam ödül tutarı 3 milyon ruble
    ‘ANADOLU AJANSI'NI TEMSİL EDEN BİRİ OLARAK RUS HABER AJANSI DESTEKLİ BİR YARIŞMA KAZANMAK ÖNEMLİ'

    Fotoğrafçılıkla ilgili gelecek planlarının sorulması üzerine Coşkun "Anadolu Ajansı'nda çalışıyor olmaktan son derece memnunum. Bu mesleği yapabileceğim en iyi kurumda olduğumu düşünüyorum. Fotoğraf çekmeye, insanların kalplerine dokunmaya, fotoğrafla bir şeyler anlatmaya devam edeceğim" dedi.

    Ödülün Dünya Kupası süresince Rusya'da bulunmasının ardından geldiğine işaret eden Coşkun "Bir ay kadar Rusya'da 2018 FIFA Dünya Kupası'nı takip ettim. Döndükten sonra Rusya'dan bir ödül almak da benim için çok büyük bir tesadüf ve çok önemli bir gelişme oldu. Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nı bir anlamda temsil eden biriyim. Rus haber ajansının desteklediği böyle bir ödüle layık görülmek de çok keyifli. Bu ödül benim için çok hoş tesadüfleri beraberinde getirdi" diye ekledi.

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    Etiketler:
    savaş muhabiri, fotoğrafçılık, fotoğraf, 2018 FIFA Dünya Kupası, Andrey Stenin Uluslararası Fotoğraf Yarışması, AA, Rossiya Segodnya, UNESCO, Anadolu Ajansı, Rusya Bugün, Rusya Bugün Uluslararası Haber Ajansı, Şebnem Coşkun, Andrey Stenin, Sağır Han, Sirkeci, İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Rusya
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