‘Andrey Stenin' ödülü alan AA foto muhabiri: Dünya Kupası'nda Rusya'daydım, ödül büyük tesadüf

Ukrayna'da görev başında hayatını kaybeden savaş muhabiri Andrey Stenin'in adını taşıyan fotoğrafçılık yarışmasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun "Bu ödülü almak benim için hem çok önemli hem de büyük tesadüf. Zira Dünya Kupası'nda 1 ay boyunca Rusya'daydım" dedi.

© Fotoğraf : Sebnem Coskun|Stenincontest 2018 Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması’nda finale kalan çalışmalar 11

Genç fotoğrafçılara destek vermek ve dikkatleri günümüz foto-muhabirliği sorunlarına çekmek üzere Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Uluslararası Haber Ajansı Rusya Bugün (Rossiya Segodnya) tarafından düzenlenen fotoğrafçılık yarışmasında bu yıl Türk bir fotoğrafçı da önemli bir ödüle layık görüldü. Ağustos 2014'te Ukrayna'da görevi başındayken trajik şekilde hayatını kaybeden savaş muhabiri Andrey Stenin'in adını taşıyan yarışmada bu yıl Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun "Jüri Özel Ödülü" kazandı.

Yarışmanın "Benim Gezegenim" kategorisinde yarışan Coşkun'a ait olan ve Eminönü'ndeki bir kültür merkezinin çatısından martılarla beraber kahvaltı yapan iki kişinin olduğu "Tarihin seyrinde kahvaltı" fotoğrafıyla ödül alan Coşkun, hem fotoğrafın hikâyesini hem de Andrey Stenin'in adını taşıyan bu yarışmada ödül kazanmanın nasıl bir his olduğunu Sputnik'le paylaştı.

© Sputnik / Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı

Coşkun "Ben bu ödülü, özellikle de bu fotoğrafla, aldığım için çok mutluyum. Yabancı bir yarışmada İstanbul'u, Türkiye'yi bu şekilde anlatan bir fotoğrafla ödül kazanmaktan büyük mutluluk duydum. Artık herkes fotoğraf çekiyor ama bir foto muhabir olarak başkalarının kalplerine dokunabilmek son derece güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın İstanbul Sirkeci'deki Sağır Han'ın çatısında çekildiğini anlatan Coşkun "O handaki kültür merkezi çalışanlarıyla tesadüfen tanıştım. Çalışanlar sabahları çatıda kahvaltı ediyorlarmış. Zaman zaman ziyaretçileri de sofralarına davet ediyorlar. Beni de davet ettiler. Hep birlikte kahvaltı ettik. O kahvaltıda bulunanlardan biri de bendim" diye konuştu.

Fotoğrafçılıkla ilgili gelecek planlarının sorulması üzerine Coşkun "Anadolu Ajansı'nda çalışıyor olmaktan son derece memnunum. Bu mesleği yapabileceğim en iyi kurumda olduğumu düşünüyorum. Fotoğraf çekmeye, insanların kalplerine dokunmaya, fotoğrafla bir şeyler anlatmaya devam edeceğim" dedi.

Ödülün Dünya Kupası süresince Rusya'da bulunmasının ardından geldiğine işaret eden Coşkun "Bir ay kadar Rusya'da 2018 FIFA Dünya Kupası'nı takip ettim. Döndükten sonra Rusya'dan bir ödül almak da benim için çok büyük bir tesadüf ve çok önemli bir gelişme oldu. Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nı bir anlamda temsil eden biriyim. Rus haber ajansının desteklediği böyle bir ödüle layık görülmek de çok keyifli. Bu ödül benim için çok hoş tesadüfleri beraberinde getirdi" diye ekledi.