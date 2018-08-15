Boykot çağrısının ardından bir Türk markası, 'iPhone değişim kampanyası' başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı boykot çağrısından sonra Türkiyeli akıllı telefon ve tablet üreticilerinden olan Reeder, iPhone değişim kampanyası başlattı. Firma, eski iPhone'ların karşılığında bir değişim teklifinde bulunmak için başvuru bekliyor.

© REUTERS / Kevin Lamarque Erdoğan-Trump çatışması ve iPhone boykotu: Türkiye yalnız kalmaz

ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı bir açıklamayla ABD menşeli ürünlere karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının odağında ise Apple'ın ürettiği iPhone yer aldı. Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından ise Türkiyeli akıllı telefon ve tablet üreticilerinden olan Reeder firmasının, vatandaşların ellerindeki iPhone'ları Reeder marka telefonlarla değiştirmeleri için bir kampanya başlattığı öğrenildi.

'Buyback' olarak adlandırılan bu değişim kampanyasında firma, değişim kampanyasına katılmak isteyen kullanıcılardan, çalışır durumda olan iPhone telefonların

Ancak, söz konusu değişim kampanyasının hangi modelde ne kadar indirime ya da karşılığa denk geleceği konusunda firma tarafından kesin bir açıklama yapılmadı.