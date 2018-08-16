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    İbrahim Kalın

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: TL üzerinden yürütülen spekülasyon kanalları kapatıldı

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı esnasında yaptığı basın toplantısında, "Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değil" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır, bu süreçten güçlenerek çıkacağız
    Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere de değinen Kalın, "Ekonomide olumlu haberler almaya başlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. 

    Kalın, "Terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürecek. Biliyorsunuz ki Türkiye, bu terör örgütlerine karşı mücadele eden tek NATO üyesi." Kalın, ayrıca ekonomide yaşanılan gelişmelerle ilgili, "İki gündür ekonomide bir iyileşme süreci yaşandığını görmekteyiz" diye konuştu. 

    Türkiye'nin 'dünya piyasasına entegre olmuş, serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu bir ülke' olduğunu söyleyen Kalın, "Türkiye kimseyle ekonomik savaş peşinde değil" dedi ve "TL üzerinden yürütülen spekülasyon kanalları kapatıldı" ifadelerini kullandı. 

    'TÜRKİYE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAKTIR'

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının sorulması üzerine Kalın, "ABD'nin getirdiği ilave vergi yükü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırıdır ve bu konuda Türkiye tek değildir. Bizim kimseyle gerilimi artırmak gibi bir niyetimiz yok ama kendi ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda Türkiye gerekli tedbirleri alacaktır, bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

    Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi
    © AA /
    Katar Büyükelçisi Al Şafi: Türkiye'yi desteklemekte tereddüt etmeyeceğiz
    Katar yatırımları ile ilgili de konuşan Kalın, "Katar'la ilgili yatırım detayları ortaya çıkınca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Farklı alanlarda paketler söz konusu. Çalışmalar devam edecek. Katar Emiri'ne desteğinden dolayı da teşekkür ederiz. Katar halkı Türkiye'nin çok net bir şekilde yanından. Ellerindeki dövizleri Türk paralarına çevirmeleri ve tatillerini ülkemizde yapmaları memnun edici bir dostluk tavrı" ifadelerini kullandı.

    Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ve Merkel'le yaptığı görüşmelere değinerek şunları söyledi:

    "Macron ve Merkel görüşmeleri son derece olumlu geçti. Hazine ve Maliye Bakanımız, Alman mevkidaşıyla bir araya geldi bugün. Aynı görüşme Fransız mevkidaşla görüşecek. Bu tavır olumludur. Türkiye'nin ekonomisinin zayflaması Avrupa'nın faydasına değil. Bu noktada yanımızda olmaları ve iyi niyet göstermeleri mutluluk vericidir. Trump yönetiminin aldığı tavırlar Avrupa'da da karşılık görmüyor. Görüşmelerde bunlar da dile getirildi."

    Etiketler:
    Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı, İbrahim Kalın
    Topluluk kurallarıTartışma
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