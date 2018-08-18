Erdoğan'dan, aralarında Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'in de olduğu yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen davetlileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Erdoğan, yemeğe katılan davetlilerle tek tek selamlaştı.
Yemeğe, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin yanı sıra birçok davetli katıldı.
VOLODIN, TBMM'NİN DARBE GİRİŞİMİNDE YIKILAN BÖLÜMÜNE ÇİÇEK BIRAKTI
Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasını ziyaret edip darbe girişimindeki bombardımanda yıkılan TBMM bölümünde çiçek koydu.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД осмотрел здание Великого национального собрания Турции, а также возложил цветы на место авиаудара по зданию турецкого парламента в ходе попытки государственного переворота, произошедшей 15 июля 2016 года pic.twitter.com/YktnD1mfDU— Государственная Дума (@dumagovru) August 18, 2018
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