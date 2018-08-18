15 Temmuz gazilerinden 'dolara karşı İstiklal hesabı açılsın' talebi

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan 15 Temmuz gazileri ve darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınları, "Reis, biz seni dolar düşsün diye değil, ümmet düşmesin diye seçtik" yazılı pankart açtı, "Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz", "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak konu vatan olunca dünyanın şah damarını keseriz", "Ey Trump Çin Seddi süs olsun diye yapılmadı" yazılı dövizler taşıdı.
Çeşitli sloganlar atan grup adına konuşan 15 Temmuz gazisi Mücahit Danışman, belli aralıklarla, farklı şekillere bürünerek, rutin bir şekilde ülkeye yönelik saldırılar ve hain girişimler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
- 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'yü kullanarak, ülkemizi işgal etmeye yeltendiler ancak hesap edemedikleri unsur Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin iman dolu göğsüydü. Tüm dünyaya millet olmanın dersini veren aziz milletimiz o hain gecede 40 yıllık bir planı yerle bir etti.
— Şimdi 15 Temmuz hain işgal girişiminin devamı olarak ülkemize dolar ile ekonomik baskı yapıp, milletimizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ancak aziz milletimizi ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hafife almanın cezasını kazdıkları kuyuya düşerek ödüyorlar. Ekonomik saldırıya karşı ilk cevabı yine aziz milletimiz Başkomutanın emri ile ellerindeki dolarları ve en küçük altınlarına varana kadar bozdurarak destek verdiler.
- Şimdi ise bir papazı bahane ederek,15 Temmuz gibi bir işgali Trump denilen 'sarı şeytan' öncülüğünde dolar ile yapmaya çalışıyorlar. Millet olarak bu kirli ekonomik savaşa karşı destek olmak, elimizden geleni yapmak arzusu içerisindeyiz. Her ne kadar devletimizin ihtiyacı olmasa da, 15 Temmuz işgal girişiminde, tüm dünyaya birlik ve beraberlik dersi vermiş bir millet olarak, ekonomik saldırıya karşı bir 'İstiklal' hesabının açılmasını istiyoruz.
'VATANINI SEVEN HER MİLLETVEKİLİNİN BİR AYLIK MAAŞLARINI TEREDDÜT ETMEDEN YATIRACAĞINA İNANCIMIZ TAM'
— Vatanını seven her bir milletvekilinin de bu hesaba 1 aylık maaşlarını tereddüt etmeden yatıracağına inancımız tamdır. 2023'e ramak kala mallarımız ile cihat etme şansını milletinizden esirgemeyerek, 'İstiklal' hesabı açarsanız, konu vatan olduğunda canımız ve malımızın teferruat olduğunu, bir kez daha düşmanlarımızın gözlerine sokacağız. Bu vesileyle Başkomutanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yalnız bırakmayacak, ümmet bilinci ile emirlerini bekleyeceğiz."
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